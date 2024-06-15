米其林評選「泰國菜第一名」！星廚限時客座台北喜來登

台北喜來登大飯店二樓「SUKHOTHAI泰式餐廳」，邀請泰國米其林一星餐廳Khao (Ekkamai) 的行政主廚Nattakit Kallayanamitr, Chef Toei、即日起至17日來台客座，帶來11道Khao餐廳經典菜色，包含登上Netflix影集的「蟹肉烘蛋」、「瑪莎曼咖哩燉羊膝」，以及米其林評鑑員推選最具特色泰菜第一名的「香酥鯖魚鮮蔬蟹膏塔」。客座活動提供單點菜單，即日起開放預訂，客座菜單將持續販售至7月底。

位於曼谷Ekkamai的Khao，在泰語中意為「大米」，也是泰國人見面時的問候語。餐廳以傳統柚木房舍與鏤空木雕設計，點綴泰式鍍金漆家具，重現古老泰式建築風格；餐廳內則是玻璃落地環繞，自然光線灑落，窗外綠意盡收。

Chef Toei曾在多間泰國五星級酒店與Fine Dining餐廳任職，擁有超過30年的傳統泰式、法式廚藝經驗，2019年加入Khao (Ekkamai)餐廳，隔年便帶隊摘下米其林一星殊榮，至今5度蟬聯。他認為，「簡單卻精緻」是正統泰菜的精神，因此，他將家鄉的尋常味，以熟稔的現代手法重新詮釋，甚至融入法式料理展現細節。

Chef Toei來台客座，共端出11道摘星經典菜色。其中，前菜「香酥鯖魚鮮蔬蟹膏塔」源自於拉瑪五世朱拉隆功國王時期的皇家美食「Miang Pla Too」，其遊船度假期間因受限於海上條件，故將海域常見的短鯖魚以香料醃漬後裹粉油炸，配上鮮拆蟹膏、蒜末、辣椒、香菜與魚露等製成的蘸醬，吃法是將三層盤中的魚肉、炸茄子、小紫茄、奶油萵苣、長豆、小黃瓜、水煮蛋等食材，包進新鮮菜葉中，辛辣、鹹、酸的獨特滋味，讓米其林評鑑員推選為「年度十大推薦泰國菜第一名」。

在Netflix紀錄片《世界小吃》中介紹曼谷在地必嘗的「蟹肉烘蛋」，外層香酥，烘蛋滑嫩、蟹肉飽滿，看似簡單的料理實則全憑主廚用火功力。而Chef Toei的「冬蔭虎蝦湯」則是以最傳統不加椰奶方式呈現。

享譽全球50大美食榜首的瑪莎曼咖哩，主廚以帶點法式風情的「瑪莎曼咖哩燉羊膝」呈現，先炸過緊鎖肉汁後，再以椰奶燉煮至膠質釋放且肉酥軟爛，加入烤過的花生、洋蔥與馬鈴薯，味道溫潤且甜中帶辣。

主菜「清蒸檸檬筍殼魚」，則選用台灣的筍殼魚，醬汁依然是一絕，用以香菜根、大蒜、椰糖、泰國辣椒剁碎，與檸檬汁、魚露製成，酸爽原汁勁辣開胃。泰國東北地區以燒烤料理聞名，「碳烤澳洲M9和牛佐泰式香料沙拉」先以特色泰式香料醃製後大火碳烤封鎖肉汁，再淋上檸檬汁、魚露、辣椒調製的醬汁，拌入薄荷葉與東北特色炒糯米粉添香，碳香陣陣且口感清爽、入口層次豐富。

Chef Toei最後獻上兩款台灣首見特色小點，「手指糯米捲佐椰絲黑芝麻冰淇淋」以及「龍眼椰香小米粥」。活動期間亦有特製兩款泰式風味飲品甜蜜香濃的「蝶豆花椰奶冰沙」與清爽怡人的「斑斕葉香茅調飲」。