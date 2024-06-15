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「新養樂多」台灣限定！日本一瓶難求 全聯獨賣

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
4瓶裝的「新養樂多」即起可在全聯購買。圖/ 台灣養樂多公司提供
4瓶裝的「新養樂多」即起可在全聯購買。圖/ 台灣養樂多公司提供

2019年，日本養樂多推出「養樂多Yakult 1000」，一上架就橫掃飲料市場，造成搶購及缺貨潮，據傳原因是有著顯著的「舒眠」效果。如今，此菌種也被應用在日本養樂多研發、台灣限定銷售的「新養樂多」，成分除了養樂多代田菌外，另添加由日本養樂多中央研究所自行研發的專利半乳寡糖(益生質)，以及水溶性膳食纖維，可促進腸道蠕動、增進排便順暢。

台灣養樂多公司表示，最適合飲用「新養樂多」的族群，為久坐辦公室、運動量少、多肉食、蔬果攝取不足等種種因素造成排便不順者。飲用建議為每日一瓶，平衡消化道細菌叢生態，幫助維持消化道機能，使排便順暢。

「新養樂多」2022年已在台灣飲料市場上市，初期採宅配訂購方式，即日起在全聯福利中心全面上架，線上訂購也可至養樂多網路商店「養樂多健康GO」訂購。

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