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路雲站台Bottega Veneta 101大店身披早秋新品率性寵粉

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
身穿Bottega Veneta黑色皮革短版外套、皮革長褲搭配高筒長靴的韓星路雲，表示天氣雖熱，但將上衣紮進褲頭的造型、讓他身形看來更為修長。
身穿Bottega Veneta黑色皮革短版外套、皮革長褲搭配高筒長靴的韓星路雲，表示天氣雖熱，但將上衣紮進褲頭的造型、讓他身形看來更為修長。

一向展現義式生活品味與編織工藝的時尚品牌Bottega Veneta，今日為Bottega Veneta台北101旗艦店盛大開幕，晚間預告不僅有韓星路雲出席，亦有多位台灣明星賈靜雯、薛仕凌、林映唯、宋柏緯、方郁婷一同出席，各自展現優雅愜意、也具生活感的義式時髦風格。

一身黑色的路雲，身穿黑色皮革短版外套、皮革長褲搭配高筒長靴，現場除了以中文「大家好我是路雲」親切打招呼，更雙手放送手指愛心、大方寵粉；金鐘視帝薛仕凌則以皮革短袖搭配線條襯衫、皮革帶、長褲與長靴，除了特別推薦身上的全皮領帶，並透露自己買包屬於功能導向。

換上寬鬆oversized西裝外套的林映唯澤大讚身上造型擁有豐富細節，像是西裝外套使用紅藍交織線條，看似牛仔褲的質感本體實為皮革，同時西裝外套與Andiamo編織皮革手提包也都是她的心頭好；雙金影后賈靜雯則身穿一席花卉裝飾細節黑色洋裝，帶有花卉細節的肩帶散發著她口中「安全的性感」，此外賈靜雯並表示已為活動連續三天練習熱瑜珈，並大方分享金句，（人）雖不能抗拒歲月的過程，但可以透過勤勞練習維持好的精神狀態，展現雙金影后的優雅、智慧與高度。

重新開幕的Bottega Veneta台北101旗艦店，將呈現服裝、配件、包款、香氛的全系列商品，佔地約100坪的空間是以混凝土磁磚、義大利胡桃木與綠色大理石為主軸，當代、懷舊並散發受知名建築師Carlo Scarpa所啟發的「遠古未來感」氛圍。也因為品牌發祥地威尼斯有「水都」之稱，水滴的意象亦貫穿不同細節，出現在大型衣架、黃銅門把、甚至水滴弧形的展列櫃。

全新旗艦店門口首推一顆Tosca混色皮革編織手提包成為「氣勢擔當」，運用紫、黃、白、黑等多色皮革編織，呈現出煙火般燦爛視覺，也為新店開幕帶來歡慶感。店內首波主推2024早秋新品並獻上客訂服務，可自選英文A到Z的26個字母並有金銀雙色，可挑選皮件單品並於現場鑲嵌、單個字母約4,000元，另有全台獨家限定的Kit編織皮革包款與花卉藝術配飾系列。

其中Flower花卉藝術耳環帶有藤蔓繚繞的地中海式風格，並以黃色玉石、金質玫瑰、黑色藤蔓，映現生機蓬勃的繁盛，訂價59,700元；Flower花卉藝術項鍊則採開放式不對稱設計，項鍊一側為黑色小花、另一半則為搭配黑漆的金質葉片，度假氛圍鮮明，訂價77,300元。立體感十足、並體現品牌經典皮革編織工藝的Kit編織皮革肩背包則有黑、駝兩色選擇，輕巧的皮背帶可彈性調整長度，手提又或輕鬆至於腋下，愜意走跳。近年大受好評的科技網路休閒鞋再度到貨，並有藍色、綠色、純白三種配色。佔地約15坪的VIP室則將陳列珍稀皮革包款、家居香氛系列，更有獨立更衣室帶來更為私密舒適的購物體驗。

Bottega Veneta台北101旗艦店已正式開幕，地址為台北市信義區市府路45號、台北101購物中心3樓，亦可電洽：02-8101-8038、預約鑑賞。

Bottega Veneta Cabat珍稀材質白鱷魚皮編織手提包，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
Bottega Veneta Cabat珍稀材質白鱷魚皮編織手提包，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
Bottega Veneta今日為台北101旗艦店正式開幕，並主推2024早秋系列商品。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta今日為台北101旗艦店正式開幕，並主推2024早秋系列商品。圖／Bottega Veneta提供
全新Bottega Veneta台北101旗艦店帶有從建築師Carlo Scarpa所啟發的「遠古未來感」氛圍，佔地約為原空間2倍、近100坪。圖／Bottega Veneta提供
全新Bottega Veneta台北101旗艦店帶有從建築師Carlo Scarpa所啟發的「遠古未來感」氛圍，佔地約為原空間2倍、近100坪。圖／Bottega Veneta提供
林映唯身穿寬大西裝外套出席Bottega Veneta台北101旗艦大店開幕，展現義式的愜意隨性。記者王聰賢／攝影
林映唯身穿寬大西裝外套出席Bottega Veneta台北101旗艦大店開幕，展現義式的愜意隨性。記者王聰賢／攝影
Bottega Veneta 黑色Solstice包中型款，13萬6,500元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta 黑色Solstice包中型款，13萬6,500元。圖／Bottega Veneta提供
一身皮革勁裝的金鐘視帝薛仕凌，並特別推薦了造型中的Bottega Veneta皮革領帶。記者王聰賢／攝影
一身皮革勁裝的金鐘視帝薛仕凌，並特別推薦了造型中的Bottega Veneta皮革領帶。記者王聰賢／攝影
Bottega Veneta Flower花卉藝術耳環，59,700元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Flower花卉藝術耳環，59,700元。圖／Bottega Veneta提供
流動的意象、綠意、混凝土磁磚以及義大利胡桃木成為全新Bottega Veneta台北101旗艦店的空間元素。圖／Bottega Veneta提供
流動的意象、綠意、混凝土磁磚以及義大利胡桃木成為全新Bottega Veneta台北101旗艦店的空間元素。圖／Bottega Veneta提供
為出席活動連續三天進行熱瑜珈的賈靜雯，身穿Bottega Veneta花卉黑色洋裝，一展雙金影后的智慧與魅力。記者王聰賢／攝影
為出席活動連續三天進行熱瑜珈的賈靜雯，身穿Bottega Veneta花卉黑色洋裝，一展雙金影后的智慧與魅力。記者王聰賢／攝影
Bottega Veneta Orbit綠色金屬光澤網布運動鞋，33,200元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Orbit綠色金屬光澤網布運動鞋，33,200元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Orbit白色運動鞋，33,200元。記者釋俊哲／攝影
Bottega Veneta Orbit白色運動鞋，33,200元。記者釋俊哲／攝影
Bottega Veneta Kit編織皮革肩背包，81,900元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Kit編織皮革肩背包，81,900元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Teen Laruen 1980橘色包款，13萬9,500元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Teen Laruen 1980橘色包款，13萬9,500元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Tosca混色皮革編織手提包，65萬1,000元。記者釋俊哲／攝影
Bottega Veneta Tosca混色皮革編織手提包，65萬1,000元。記者釋俊哲／攝影
韓星路雲（金錫佑），將出席傍晚Bottega Veneta台北101旗艦大店開幕。圖／Bottega Veneta提供
韓星路雲（金錫佑），將出席傍晚Bottega Veneta台北101旗艦大店開幕。圖／Bottega Veneta提供
全新開幕的Bottega Veneta台北101旗艦店，將呈現服裝、配件、包款、香氛的全系列商品。圖／Bottega Veneta提供
全新開幕的Bottega Veneta台北101旗艦店，將呈現服裝、配件、包款、香氛的全系列商品。圖／Bottega Veneta提供

台北101

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