路雲站台Bottega Veneta 101大店身披早秋新品率性寵粉

一向展現義式生活品味與編織工藝的時尚品牌Bottega Veneta，今日為Bottega Veneta台北101旗艦店盛大開幕，晚間預告不僅有韓星路雲出席，亦有多位台灣明星賈靜雯、薛仕凌、林映唯、宋柏緯、方郁婷一同出席，各自展現優雅愜意、也具生活感的義式時髦風格。

一身黑色的路雲，身穿黑色皮革短版外套、皮革長褲搭配高筒長靴，現場除了以中文「大家好我是路雲」親切打招呼，更雙手放送手指愛心、大方寵粉；金鐘視帝薛仕凌則以皮革短袖搭配線條襯衫、皮革帶、長褲與長靴，除了特別推薦身上的全皮領帶，並透露自己買包屬於功能導向。

換上寬鬆oversized西裝外套的林映唯澤大讚身上造型擁有豐富細節，像是西裝外套使用紅藍交織線條，看似牛仔褲的質感本體實為皮革，同時西裝外套與Andiamo編織皮革手提包也都是她的心頭好；雙金影后賈靜雯則身穿一席花卉裝飾細節黑色洋裝，帶有花卉細節的肩帶散發著她口中「安全的性感」，此外賈靜雯並表示已為活動連續三天練習熱瑜珈，並大方分享金句，（人）雖不能抗拒歲月的過程，但可以透過勤勞練習維持好的精神狀態，展現雙金影后的優雅、智慧與高度。

重新開幕的Bottega Veneta台北101旗艦店，將呈現服裝、配件、包款、香氛的全系列商品，佔地約100坪的空間是以混凝土磁磚、義大利胡桃木與綠色大理石為主軸，當代、懷舊並散發受知名建築師Carlo Scarpa所啟發的「遠古未來感」氛圍。也因為品牌發祥地威尼斯有「水都」之稱，水滴的意象亦貫穿不同細節，出現在大型衣架、黃銅門把、甚至水滴弧形的展列櫃。

全新旗艦店門口首推一顆Tosca混色皮革編織手提包成為「氣勢擔當」，運用紫、黃、白、黑等多色皮革編織，呈現出煙火般燦爛視覺，也為新店開幕帶來歡慶感。店內首波主推2024早秋新品並獻上客訂服務，可自選英文A到Z的26個字母並有金銀雙色，可挑選皮件單品並於現場鑲嵌、單個字母約4,000元，另有全台獨家限定的Kit編織皮革包款與花卉藝術配飾系列。

其中Flower花卉藝術耳環帶有藤蔓繚繞的地中海式風格，並以黃色玉石、金質玫瑰、黑色藤蔓，映現生機蓬勃的繁盛，訂價59,700元；Flower花卉藝術項鍊則採開放式不對稱設計，項鍊一側為黑色小花、另一半則為搭配黑漆的金質葉片，度假氛圍鮮明，訂價77,300元。立體感十足、並體現品牌經典皮革編織工藝的Kit編織皮革肩背包則有黑、駝兩色選擇，輕巧的皮背帶可彈性調整長度，手提又或輕鬆至於腋下，愜意走跳。近年大受好評的科技網路休閒鞋再度到貨，並有藍色、綠色、純白三種配色。佔地約15坪的VIP室則將陳列珍稀皮革包款、家居香氛系列，更有獨立更衣室帶來更為私密舒適的購物體驗。