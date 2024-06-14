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全國電子「中和店」開幕慶！限時5天全館家電9折、消費滿額抽65吋電視

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全國電子「中和店」慶開幕，6月14日至6月18日祭出全館家電9折優惠，消費滿額再抽65吋電視。圖／全國電子提供
全國電子「中和店」慶開幕，6月14日至6月18日祭出全館家電9折優惠，消費滿額再抽65吋電視。圖／全國電子提供

全國電子「中和店」今天（6月14日）盛大開幕，6月14日至6月18日推出開幕慶活動，指定大家電68折起、指定筆電58折起、全館家電9折， 選購全館家電消費滿額最高送Dyson吸塵器；開幕期間多元支付超方便，悠遊付最高回饋12%，全國電子行動支付最高送5,100點會員點數。

全國電子「中和店」為超過150坪的大型3C家電複合式賣場，精心規劃情境式家電展示空間，並設立各大品牌主題形象區、智慧生活家電體驗區，還有豐富的揪居家生活百貨及廚房三機熱水器、排油煙機、瓦斯爐專區。

歡慶全國電子「中和店」開幕，6月14日至6月18日活動期間下載並註冊全國電子APP限量送精美禮物，空調9折享原廠好禮送最高1萬元，再享Dyson空氣清淨機加購優惠；指定冰箱、洗衣機、乾衣機單筆滿30,000元抽日本東京單人來回機票；指定冰箱、洗衣機單品滿2萬元就送不沾鍋雙鍋組。購買一級能效的冰箱、空調，可享政府節能補助最高5,000元，周末購買環保商品最高再送1,000元。

6月15日、6月16日下午2點以及晚上7點全國電子「中和店」舉辦家電好康拍賣活動，多樣商品一元起標；凡在開幕期間消費滿千即可抽LG 65型 4K電視、TOSHIBA雙門變頻冰箱、象印微電腦電動熱水瓶等大獎，消費滿額再贈餐具組、被套組、吸塵器等實用好禮，限時限量商品限定優惠只有5天。

●全國電子「中和店」門市資訊：

地址：新北市中和區中和路128號

電話：02-22469515

營業時間：早上11點至晚上9點30分

●附註：詳細優惠活動內容以門市、官網、APP公告為準。

全新開幕的全國電子「中和店」，精選各大品牌3C家電，讓消費者一站購足。圖／全國電子提供
全新開幕的全國電子「中和店」，精選各大品牌3C家電，讓消費者一站購足。圖／全國電子提供

中和 冰箱

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