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全家便利商店「康康五」回來啦！限時3天霜淇淋、百事可樂買1送1　再推「三麗鷗明星瓶蓋扣」加價購

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「康康五」活動回歸，首波6月14日至6月16日限時3天推出Fami!ce霜淇淋買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」活動回歸，首波6月14日至6月16日限時3天推出Fami!ce霜淇淋買1送1。圖／全家便利商店提供

天氣越來越熱，需要來點可愛冰涼的商品療癒一下，全家便利商店與三麗鷗合作推出人氣明星瓶蓋扣，包含布丁狗、酷企鵝、人魚漢頓等6款，同時也於線上線下推出「今夏轉涼樂」飲料冰品抽抽樂活動，最低可享兩件0元優惠。另外，大家期待的「康康五」回歸，首波6月14日至6月16日限時3天推出Fami!ce霜淇淋、百事可樂等指定商品同品項買1送1優惠。

全家便利商店「康康五」活動每周五、六、日會推出5項熱門商品，享最低5折起優惠。6月14日至6月16日限時3天推出Fami!ce霜淇淋（售價49元）買1送1，首推以台灣在地檸檬汁及日本淡路島藻鹽調製而成的「海鹽檸檬」口味；另外還有草莓蘋果優格雪糕（售價45元）、百事可樂（售價35元）、康普茶葡柚蜜香風味（售價35元）等皆享同品項買1送1優惠。

「全家」與三麗鷗合作推出超可愛的人氣明星瓶蓋扣，即日起至7月9日購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可以49元加購「三麗鷗明星瓶蓋扣」一個（款式隨機出貨），共有布丁狗、酷企鵝、美樂蒂、大耳狗、帕恰狗以及近期人氣升高的人魚漢頓等6款，除了幫飲品增添可愛氛圍，放在辦公桌上也超萌，數量有限，換完為止。

「全家」也於線上線下推出「今夏轉涼樂」雙重優惠活動：即日起至7月9日購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可於結帳時參加抽抽樂活動，最高獎項為兩件0元，其他還有任兩件55折、任兩件77折、任兩件88折等優惠折扣；即日起至7月2日天天可於「全家」APP及「全家」官方LINE各玩1次抽抽樂遊戲，不需點數，中獎率100%，有機會抽中指定飲料冰品任兩件0元、任兩件55折、任兩件77折、任兩件88折或是Let’s Café特大杯冰西西里咖啡特價59元、酷繽沙指定品項－草莓酷奶昔／香草酷奶昔特價49元折價券（折價券可兌換至7月9日） 。

此外，韓國知名泡麵品牌Paldo結合蠟筆小新推出「蠟筆小新魚板杯麵」，「全家」搶先全通路上架，此次共推出牛肉風味、泡菜風味兩種口味，除了麵條Q彈有嚼勁，魚板也變成蠟筆小新造型圖案，兩款售價皆為99元，即日起至7月9日可享第2件6折優惠，粉絲們快衝一波！

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

即日起至7月9日全家便利商店與三麗鷗合作推出超可愛的人氣明星瓶蓋扣加價購，共有布丁狗、酷企鵝、美樂蒂、大耳狗、帕恰狗以及近期人氣升高的人魚漢頓等6款（款式隨機出貨），數量有限，換完為止。圖／全家便利商店提供
即日起至7月9日全家便利商店與三麗鷗合作推出超可愛的人氣明星瓶蓋扣加價購，共有布丁狗、酷企鵝、美樂蒂、大耳狗、帕恰狗以及近期人氣升高的人魚漢頓等6款（款式隨機出貨），數量有限，換完為止。圖／全家便利商店提供
即日起至7月9日於全家便利商店購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可以49元加購「三麗鷗明星瓶蓋扣」一個（款式隨機出貨），數量有限，換完為止。圖／全家便利商店提供
即日起至7月9日於全家便利商店購買指定20元（含）以上飲料冰品任2件，即可以49元加購「三麗鷗明星瓶蓋扣」一個（款式隨機出貨），數量有限，換完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」活動回歸，首波6月14日至6月16日限時3天推出Fami!ce霜淇淋買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」活動回歸，首波6月14日至6月16日限時3天推出Fami!ce霜淇淋買1送1。圖／全家便利商店提供
即日起至7月9日全家便利商店與三麗鷗合作推出超可愛的人氣明星瓶蓋扣加價購，共有布丁狗、酷企鵝、美樂蒂、大耳狗、帕恰狗以及近期人氣升高的人魚漢頓等6款（款式隨機出貨），數量有限，換完為止。圖／全家便利商店提供
即日起至7月9日全家便利商店與三麗鷗合作推出超可愛的人氣明星瓶蓋扣加價購，共有布丁狗、酷企鵝、美樂蒂、大耳狗、帕恰狗以及近期人氣升高的人魚漢頓等6款（款式隨機出貨），數量有限，換完為止。圖／全家便利商店提供
韓國知名泡麵品牌Paldo結合蠟筆小新推出「蠟筆小新魚板杯麵」，全家便利商店搶先全通路上架，此次共推出牛肉風味、泡菜風味兩種口味，售價皆為99元，即日起至7月9日可享第2件6折優惠。圖／全家便利商店提供
韓國知名泡麵品牌Paldo結合蠟筆小新推出「蠟筆小新魚板杯麵」，全家便利商店搶先全通路上架，此次共推出牛肉風味、泡菜風味兩種口味，售價皆為99元，即日起至7月9日可享第2件6折優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至7月9日全家便利商店推出「今夏轉涼樂」活動，飲料冰品最低兩件0元起。圖／全家便利商店提供
即日起至7月9日全家便利商店推出「今夏轉涼樂」活動，飲料冰品最低兩件0元起。圖／全家便利商店提供

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