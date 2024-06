FENDI Baguette「hand in hand」計畫造訪蘇格蘭與非洲

FENDI於2020年開啟「hand in hand」計畫,攜手世界各地當地的工作室和工坊,運用當地手工技藝來詮釋Baguette包款,不僅其彰顯由FENDI配飾及男裝藝術總監Silvia Venturini於1997年設計的Baguette包之經典地位,也串起全球全球匠人,進一步保護和傳承罕見工藝。

●蘇格蘭篇

今年,FENDI「hand in hand」計畫來到蘇格蘭,與Prickly Thistle - Cloth of Identity合作。由蘇格蘭人Claire Campbell在蘇格蘭高地成立當代的花呢格格布料設計和製造品牌Prickly Thistle,以「利用自然資源,就近生產,減少生產,讓人們能更長時間愛惜這些物品」為理念,呼應FENDI 的「hand in hand」計畫的願景。

花呢格紋布料是蘇格蘭的特色,在過去是用來識別某個宗族的象徵。花呢格紋布料的正式命名和註冊始於1815年;Clare Campbell所成立的Prickly Thistle擅長將各種標誌、文字、數字,甚至是代表重要日期或事件的符號都編織到斜紋布料裡,可以說是透過編織技術述說故事,將花呢格紋布料的歷史意義發揚光大。

FENDI與Prickly Thistle合作的包款講述的就是FENDI家族的故事:煙草棕色反映了FENDI品牌裡雖非LOGO勝似LOGO的Pequin條紋圖案,而FENDI黃色的點綴則彰顯出品牌傳統。代表Fendi家族五姐妹的數字「5」,以及成立FENDI品牌的年份(1925年)、推出Baguette包款(1997年)和Peekaboo包款(2008年)的日期。

這款布料已在蘇格蘭花呢格紋布料登記處正式註冊,受智慧財產權保護。布料隨後送至佛羅倫斯的FENDI Factory皮件工廠,由專業工匠製作成Baguette包,每只包款的側面都飾有褶皺圖案和小搭扣,突顯出包款的龐克精神。肩帶以棕色皮革製成,宛如一條皮帶,兩排雞眼扣和皮帶扣可調節長度。

●馬達加斯加篇

除了蘇格蘭,FENDI「hand in hand」計畫日前也來到馬達加斯加,與以女性為中心的Made For A Woman合作,將馬達加斯加的傳統設計重新詮釋為運用不同針法縫製出的複雜圖案,最終希望馬達加斯加的匠人們擁有更強大的自主謀生能力。

這款為「hand in hand」計畫製作的獨特Baguette包款,採用馬達加斯加島上當地特有棕櫚樹所製作出的拉菲草製作。工匠將這種柔軟耐用的拉菲草切成細條,然後用三種技術手工編織而成;用四種鉤針編織手法織出製作包身的方塊,邊緣裝飾由三色拉菲草編織出的流蘇;繩結手法編織出的辮子貫穿整個Baguette包,延伸到包蓋和肩帶上,包身和包釦上還點綴呼應馬達加斯加「紅島」之名的紅玉髓珠。