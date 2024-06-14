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搭上六月婚禮季！打造微型家宴 必備浪漫唯美法式餐具
六月向來被稱為婚禮季，許多新人會開始在6月後籌備婚禮，而近年優雅浪漫且典雅的婚禮風格成為首選，更有許多人會在家舉辦微型家宴，或是選購餐具作為贈品，法式品牌LE CREUSET推出「永恆花蕾系列」，以典雅蕾絲圖騰為靈感，推出全系列品項，傳遞出幸福的氛圍。
在婚禮中，蕾絲是重要的存在，相關工藝起源自16世紀，各種繁複的編織針繡精緻又讓人喜愛，因此永恆花蕾系列就以蕾絲作為發想，將纏繞藤蔓、盛開花朵、豐收果實等三元素結合在圖騰中，以浮雕的方式呈現在鍋蓋、瓷器及配件的設計中，代表著永恆不渝的情意，顏色選用柔粉紫、貝殼粉與棉花白，打造出柔和淡雅的風貌，可以做為新婚禮或節日紀念禮，更能在自家來場小型的浪漫家宴。
系列商品包括典藏媽咪鐵鍋，有著棉花白與海軍藍兩色可選，還有3種尺寸規格的圓盤，盛裝鹹、甜點都適合；馬克杯設計以搶眼的浮雕點綴，另附有杯蓋強調功能性，以及首度推出的餐店，可以放置於碗盤下方保護桌面，防止食物殘渣、油汙滲透，更能營造優雅的用餐氛圍，有蛋白霜及柔粉紫等兩色可選。
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