快訊

成功大學1科系申請入學分發人數「掛蛋」 校方：受AI浪潮影響

LINE Pay將退出日本 網嚇「只有台灣在用？」點出殘酷原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭上六月婚禮季！打造微型家宴 必備浪漫唯美法式餐具

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
馬克杯杯身以搶眼的浮雕點綴，另附有杯蓋功能性十足。圖／LE CREUSET提供
馬克杯杯身以搶眼的浮雕點綴，另附有杯蓋功能性十足。圖／LE CREUSET提供

六月向來被稱為婚禮季，許多新人會開始在6月後籌備婚禮，而近年優雅浪漫且典雅的婚禮風格成為首選，更有許多人會在家舉辦微型家宴，或是選購餐具作為贈品，法式品牌LE CREUSET推出「永恆花蕾系列」，以典雅蕾絲圖騰為靈感，推出全系列品項，傳遞出幸福的氛圍。

在婚禮中，蕾絲是重要的存在，相關工藝起源自16世紀，各種繁複的編織針繡精緻又讓人喜愛，因此永恆花蕾系列就以蕾絲作為發想，將纏繞藤蔓、盛開花朵、豐收果實等三元素結合在圖騰中，以浮雕的方式呈現在鍋蓋、瓷器及配件的設計中，代表著永恆不渝的情意，顏色選用柔粉紫、貝殼粉與棉花白，打造出柔和淡雅的風貌，可以做為新婚禮或節日紀念禮，更能在自家來場小型的浪漫家宴。

系列商品包括典藏媽咪鐵鍋，有著棉花白與海軍藍兩色可選，還有3種尺寸規格的圓盤，盛裝鹹、甜點都適合；馬克杯設計以搶眼的浮雕點綴，另附有杯蓋強調功能性，以及首度推出的餐店，可以放置於碗盤下方保護桌面，防止食物殘渣、油汙滲透，更能營造優雅的用餐氛圍，有蛋白霜及柔粉紫等兩色可選。

LE CREUSET「永恆花蕾系列」塑造優雅家宴美學。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET「永恆花蕾系列」塑造優雅家宴美學。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET「永恆花蕾系列」全新上市。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET「永恆花蕾系列」全新上市。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET「永恆花蕾系列」作為新婚禮或節日紀念禮，妝點能永恆珍藏的記憶。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET「永恆花蕾系列」作為新婚禮或節日紀念禮，妝點能永恆珍藏的記憶。圖／LE CREUSET提供

婚禮 餐具

延伸閱讀

完美示範什麼是辣得有氣質！達珂塔強森「有穿跟沒穿一樣」網卻大讚：別人穿肯定有情色感

車銀優大深V開到腰火辣搶鏡Dior開幕 韓韶禧都被比下去

辣LISA也太撩人！LISA「蕾絲鏤空洋裝Bra全看光」中空造型曬螞蟻腰身材真的扯

法網／直落二拍退澳洲頭號種子 謝淑薇混雙晉級4強

相關新聞

日人也驚訝！UNIQLO「客製化服務」100種圖案可選 台灣要找這2家

一名日本網友近日發現，日系平價服飾品牌UNIQLO有一「隱藏服務」，讓他想去體驗看看。除此之外，日媒曾報導外國觀光客前5名「爆買排行榜」，有旅客到UNIQLO購買18萬日圓（約新台幣3.8萬元）的服飾，還使用了...

「蔡賢承」來了！27歲韓星抵台傍晚相挺101精品大店開

曾在《前輩，那支口紅不要塗》、《意外發現的一天》戲劇中表現亮眼的韓星路雲（金錫佑），今日現身桃園國際機場，出發前已在首爾...

FENDI Baguette「hand in hand」計畫造訪蘇格蘭與非洲

FENDI於2020年開啟「hand in hand」計畫，攜手世界各地當地的工作室和工坊，運用當地手工技藝來詮釋Bag...

搭上六月婚禮季！打造微型家宴 必備浪漫唯美法式餐具

六月向來被稱為婚禮季，許多新人會開始在6月後籌備婚禮，而近年優雅浪漫且典雅的婚禮風格成為首選，更有許多人會在家舉辦微型家...

身分證6、1、8注意！台北凱達「焗烤奶油大蝦」免費吃

台北凱達飯店百宴自助餐廳即日起至8月底推出「寶島海鮮季」，餐檯加碼「現流水產」現點現做料理區，將台式海產復刻出記憶中的經...

桃園長庚護理之家五周年院慶 百歲住民淚憶年少時光

長庚醫療財團法人附設桃園長庚護理之家設立將滿5年，今天舉辦慶祝活動，並為居住在護理之家的長者慶生。桃園長庚醫院院長楊政達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。