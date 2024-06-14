搭上六月婚禮季！打造微型家宴 必備浪漫唯美法式餐具

六月向來被稱為婚禮季，許多新人會開始在6月後籌備婚禮，而近年優雅浪漫且典雅的婚禮風格成為首選，更有許多人會在家舉辦微型家宴，或是選購餐具作為贈品，法式品牌LE CREUSET推出「永恆花蕾系列」，以典雅蕾絲圖騰為靈感，推出全系列品項，傳遞出幸福的氛圍。

在婚禮中，蕾絲是重要的存在，相關工藝起源自16世紀，各種繁複的編織針繡精緻又讓人喜愛，因此永恆花蕾系列就以蕾絲作為發想，將纏繞藤蔓、盛開花朵、豐收果實等三元素結合在圖騰中，以浮雕的方式呈現在鍋蓋、瓷器及配件的設計中，代表著永恆不渝的情意，顏色選用柔粉紫、貝殼粉與棉花白，打造出柔和淡雅的風貌，可以做為新婚禮或節日紀念禮，更能在自家來場小型的浪漫家宴。