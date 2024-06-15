赴日旅遊正便宜！網議TOP6「日本旅遊地區」全都想去



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「日本旅遊地區」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的日本旅遊地區聲量排行。

隨著疫情解封，不少人喜歡出國散心，其中，日本是不少民眾的首選，尤其在日圓匯率正值低點的現在，換日幣相比以往更為划算。據觀光局的統計，在2023年共1,074萬總出國人次中，前往日本的就有383萬人，那麼在這股哈日旅遊潮中，網友們都在討論去哪一個地區呢？快來跟我們一起看看吧！

「東京」遊樂園重回童年稚趣 漫遊關西「大阪」、「京都」各有特色

▲網友熱議TOP6日本旅遊地區網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「日本旅遊地區」的相關話題討論，可以發現「東京」最受到網友熱議，東京是日本唯一以「都」命名的行政區，也是日本自古的經濟、文化與歷史中心，有一名網友便提問道「有甚麼理由讓你們非去日本不可？」，引來不少網友回覆到「東京迪士尼的唐老鴨」、「三麗鷗彩虹樂園」，充滿童年色彩的主題樂園是許多網友的首選。

更有民眾分享自己東京行小撇步，如「住在錦糸町旁，保證一站購足補足，且商店都在步行可到的距離內」、「麻布台之丘33樓免費展望台看東京鐵塔」，獲得不少的好評！

而「大阪」、「京都」也受到不少網友討論，由於地理位置相近的關係，不少人會選擇一趟漫遊關西的旅程，但不少人對大阪的都市魅力與京都的古剎之美難以取捨，便有網友請益問道「大家都是怎麼決定京阪神的行程分配的啊？」，獲得不少旅遊達人回覆，如「想採買、玩樂園就在大阪，想找景點玩就去京都。」、「看個人，想體驗文化、風景、古蹟就排京都」， 認為依個人的喜好安排合適行程才能玩得盡興。

另外，四季分明的「北海道」也是日本知名的旅遊地區，不論是遠眺大雪紛飛的函館，還是穿梭在富良野的薰衣草花草，都令人許多人流連忘返，而除了美景外更有美食相伴，就有網友提到「松葉蟹香甜可口」、「去年年底朋友去北海道就推薦我這款烤布蕾冰淇淋，後來我帶孩子回日本也愛上」，更有網友打趣說道「伴手禮千萬別輕易送人，自己吃最重要」。

看完網友的討論，你還喜歡去日本的哪裡旅遊呢？無論是想要體驗豐富的文化遺產，還是追逐現代時尚潮流，日本都是你的好選擇！如果對旅程規劃沒有想法，或是對日本不熟悉的話，不妨參考網友們的旅遊經驗，一起踏上這個「日出之國」吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「日本旅遊地區」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/16~2024/05/16，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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