身分證6、1、8注意！台北凱達「焗烤奶油大蝦」免費吃

台北凱達飯店百宴自助餐廳即日起至8月底推出「寶島海鮮季」，餐檯加碼「現流水產」現點現做料理區，將台式海產復刻出記憶中的經典滋味。此外，6月底前加碼推出「618快閃活動」，凡身分證對中6、1、8其中兩碼、即贈價值199元的「焗烤奶油大蝦」乙隻，沒對中的也可以399元加購「焗烤波士頓龍蝦」、99元加購「焗烤奶油大蝦」，每人限點一次。

台北凱達海鮮季，餐檯除了可以品嘗肉質鮮甜的葡萄蝦、口感Ｑ彈的漫波魚皮、金沙麥片螃蟹等美味，特別推薦「現流水產」料理區，有新鮮現流魚、蟹腳、透抽等海鮮輪番上陣，現點現做，假日加碼提供炙燒生食干貝、酥炸黃金蟹鉗球，再佐現切肋眼牛排、黑胡椒牛小排等海陸盛宴。

即日起至8月底，加碼推出「早鳥揪伴．享優惠」活動，凡於周一至周四，四人以上同行、並於用餐14日前訂位，即享7折優惠，等於每位864元。

台北凱達大飯店百宴自助餐廳訂位專線：02-23836788；或可查官網：https://www.caesarmetro.com/zh-tw。