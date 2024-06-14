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桃園長庚護理之家五周年院慶 百歲住民淚憶年少時光

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
桃園長庚護理之家邀請「賀也千日本舞踊工作室」，由賀也千老師帶領著六名專業的舞者身著和服，展現優雅舞姿融入樂曲中。圖／桃園長庚護理之家提供
桃園長庚護理之家邀請「賀也千日本舞踊工作室」，由賀也千老師帶領著六名專業的舞者身著和服，展現優雅舞姿融入樂曲中。圖／桃園長庚護理之家提供

長庚醫療財團法人附設桃園長庚護理之家設立將滿5年，今天舉辦慶祝活動，並為居住在護理之家的長者慶生。桃園長庚醫院院長楊政達表示，台灣老化速度排名世界第一在面對高齡化社會，長者隨年齡增長，身體逐漸衰弱，生活起居24小時都需要照顧，桃園長庚護理之家，導入多項照顧模式，讓住民獲良好照護品質，也讓家屬得以喘息。

桃園長庚護理之家今邀請「賀也千日本舞踊工作室」，由賀也千老師帶領著六名專業的舞者身著和服，展現優雅舞姿融入樂曲中。表演團體為桃園長庚護理之家與住民百歲人瑞獻舞，感動台下住民，不少人跟著舞者揮動雙手，醫護人員見一名百歲人瑞的爺爺，專注眼神中卻泛著淚光，經詢問後發現，該名住民曾經接受日本教育，帶有日本風情的曲目與舞蹈，讓他想起許多年輕時的回憶。

桃園長庚護理之家護理長鄭尤真表示，護理之家成立邁向第5年，想起甫成立時面對著嚴峻的新冠肺炎考驗，機構所有團隊嚴陣以待，讓住民與家屬得以放心安居。疫情逐漸地趨緩，機構開始安排各式各樣的活動，狗醫師關懷、園藝治療、志工床邊關懷服務、義剪服務、節慶活動、晨間運動等，住民在機構除了可以接受到專業的醫療照護，透過活動的參與增進了住民手腳與腦部的刺激、也可以增進住民彼此間的人際互動得以融入這大家庭。

鄭尤真說，今天很幸運邀請到專業的「賀也千日本舞踊」為機構與住民獻舞，桃園長庚醫院蔡文鐘副院長、護理部蔡美菊主任等長官也親自蒞臨，為生日的住民獻上滿滿的祝賀、同時也感謝平時辛勤且認真的醫護團隊與照顧服務員，現場歡唱著生日快樂歌、一同切下蛋糕，象徵著大家團結一心，共同分享著這份喜悅和幸福。

長庚醫療財團法人附設桃園長庚護理之家設立將滿5年，今天舉辦慶祝活動，並為居住在護理之家的長者慶生。圖／桃園長庚護理之家提供
長庚醫療財團法人附設桃園長庚護理之家設立將滿5年，今天舉辦慶祝活動，並為居住在護理之家的長者慶生。圖／桃園長庚護理之家提供

日本 桃園 長庚

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