桃園長庚護理之家五周年院慶 百歲住民淚憶年少時光

長庚醫療財團法人附設桃園長庚護理之家設立將滿5年，今天舉辦慶祝活動，並為居住在護理之家的長者慶生。桃園長庚醫院院長楊政達表示，台灣老化速度排名世界第一在面對高齡化社會，長者隨年齡增長，身體逐漸衰弱，生活起居24小時都需要照顧，桃園長庚護理之家，導入多項照顧模式，讓住民獲良好照護品質，也讓家屬得以喘息。

桃園長庚護理之家今邀請「賀也千日本舞踊工作室」，由賀也千老師帶領著六名專業的舞者身著和服，展現優雅舞姿融入樂曲中。表演團體為桃園長庚護理之家與住民百歲人瑞獻舞，感動台下住民，不少人跟著舞者揮動雙手，醫護人員見一名百歲人瑞的爺爺，專注眼神中卻泛著淚光，經詢問後發現，該名住民曾經接受日本教育，帶有日本風情的曲目與舞蹈，讓他想起許多年輕時的回憶。

桃園長庚護理之家護理長鄭尤真表示，護理之家成立邁向第5年，想起甫成立時面對著嚴峻的新冠肺炎考驗，機構所有團隊嚴陣以待，讓住民與家屬得以放心安居。疫情逐漸地趨緩，機構開始安排各式各樣的活動，狗醫師關懷、園藝治療、志工床邊關懷服務、義剪服務、節慶活動、晨間運動等，住民在機構除了可以接受到專業的醫療照護，透過活動的參與增進了住民手腳與腦部的刺激、也可以增進住民彼此間的人際互動得以融入這大家庭。