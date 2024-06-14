「蔡賢承」來了！27歲韓星抵台傍晚相挺101精品大店開

曾在《前輩，那支口紅不要塗》、《意外發現的一天》戲劇中表現亮眼的韓星路雲（金錫佑），今日現身桃園國際機場，出發前已在首爾發表了時尚街拍，並將出席傍晚台北101的精品店開幕。

坐擁Instagram近700萬粉絲的路雲本名金錫佑，有帥氣顏值也有歌唱、戲劇演技，多元發展。除了《前輩，那支口紅不要塗》、《意外發現的一天》外，《還有明天》、《狐狸新娘星》也曾在Netflix上播映；近年頗受精品歡迎的路雲，今日是為時尚品牌Bottega Veneta的旗艦大店開幕而來。而路雲原本就與Bottega Veneta擁有不錯交情，包含三月時也曾出席品牌活動。