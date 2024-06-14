日人也驚訝！UNIQLO「客製化服務」100種圖案可選 台灣要找這2家

一名日本網友近日發現，日系平價服飾品牌UNIQLO有一項「隱藏服務」，讓他想去體驗看看。除此之外，日媒曾報導外國觀光客前5名「爆買排行榜」，有旅客到UNIQLO花了18萬日圓（約新台幣3.8萬元），還使用了這項客製化的服務。

日本網友@umm___nnn在X（舊稱推特）發文，提到他第一次知道原來UNIQLO有提供「刺繡服務」，想去門市體驗一下。他分享有約100種的圖案可以選擇，不僅從UNIQLO購買的商品可以刺繡，也可以帶自己的物品來刺繡。

臉書粉專「魚漿夫婦」隨後轉發這則貼文，並指出目前日本UNIQLO共11間門市有這項服務，「裡面的刺繡有的很帥，還有貓貓，終於可以跟別人的衣服不一樣了～」。台灣網友看到後紛紛留言「天吶好可愛」、「太讚了吧」、「怎麼沒有台灣分店！」

體驗過該項服務的網友分享「不同縣市會不同特色繡圖，去年在福岡有看到博多織的」、「在巴黎有少數幾家UNIQLO也有提供此服務，除了貓咪甚至還有巴黎限定的蒙娜麗莎的圖案可以選」、「昨天剛在淺草訂，早上去其實不用排隊，就是看好圖案，標在紙上交給工作人員確認，然後去付錢，不過淺草店這邊要等五天喔」、「有在福岡的UNIQLO訂製過包包，刺繡圖案+姓名，成品超漂亮」。

至於台灣UNIQLO，目前尚未推出刺繡、電繡服務，不過台灣無印良品（MUJI）的4間門市有提供客製化刺繡服務，凡是購買布製品的顧客，皆可從眾多圖案中挑選自己喜歡的款式繡上；IKEA台北城市小巨蛋店也有推出電繡服務，顧客購買可電繡的布織類商品，即可加購。