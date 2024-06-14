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可愛爆擊來襲！舒潔與超Q的Kakao Friends推出聯名系列

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
舒潔X Kakao Friends Say Cheese的聯名系列，超可愛來襲。圖／舒潔提供
舒潔X Kakao Friends Say Cheese的聯名系列，超可愛來襲。圖／舒潔提供

可愛爆擊來囉！舒潔攜手超可愛的Kakao Friends，共同推出「舒潔X Kakao Friends Say Cheese」夏季限定新裝聯名系列，包括萊恩、春植、桃子、Tube、Jay-G、Muzi等9大經典人氣角色，成為舒潔隨身清潔系列產品包裝，超Q又萌的設計，讓人一秒融化。

南韓的Kakao Friends系列，一直都具有高人氣，此次與舒潔的共同聯名，以Kakao Friends經典角色搭配蜜桃粉、天空藍、太陽黃和嫩芽綠等配色，推出一系列聯名產品，包括面紙、紙手帕與濕式面紙，讓每天的日常都有Kakao Friends的陪伴。

氣溫逐漸變高，無論出門或戶外活動，都需要個人外出隨身清潔用品，舒潔X Kakao Friends Say Cheese的聯名系列，涵蓋袖珍包面紙、紙手帕、濕式面紙等三款熱賣產品，讓粉絲可以全系列採買，讓超可愛的萊恩、桃子和春植陪伴外出。

系列聯名還有不同的版本，購買袖珍包面紙，可一次擁有「萊恩／春植版」、「桃子／TUBE版」、「MUZI／ CON版」及「FRODO／NEO版」等四款設計；紙手帕有「萊恩版」、「春植版」及「桃子版」等設計；濕式面紙為「Kakao Friends超人氣」超可愛設計款。

歡慶聯名系列上市，各大實體賣場及線上購物平台即日起陸續推出「買一送一」促銷方案，且在指定通路推出「舒潔全系列商品單筆滿額（指定金額）即可參加上網登錄發票抽奬活動」，有機會抽中KAKAO FRIENDS行動電源。

舒潔X Kakao Friends Say Cheese的聯名系列，超可愛來襲。圖／舒潔提供
舒潔X Kakao Friends Say Cheese的聯名系列，超可愛來襲。圖／舒潔提供
舒潔X Kakao Friends Say Cheese的聯名系列，超可愛來襲。圖／舒潔提供
舒潔X Kakao Friends Say Cheese的聯名系列，超可愛來襲。圖／舒潔提供

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