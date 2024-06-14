快訊

立院大怒神電梯又出包！兩立委受困10分鐘怒批：搞什麼

抓到了！租屋糾紛涉縱火燒屋 台灣女背包客遭澳警逮捕

又漏水！桃機2航廈「室內下雨」美食區、貴賓室都遭殃

6月底赴沖繩旅遊注意了 這2天輕軌部分路段將停運

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
沖繩都市單軌電車「那霸機場站」到「牧志站」之間，6月29日至6月30日停運2天。圖／取自「台灣虎航」臉書粉專
沖繩都市單軌電車「那霸機場站」到「牧志站」之間，6月29日至6月30日停運2天。圖／取自「台灣虎航」臉書粉專

不少國人喜歡到日本沖繩旅遊，從那霸機場出入境可能會利用沖繩都市單軌電車。不過，6月底在沖繩旅遊的遊客注意了，「台灣虎航」臉書粉專提醒，沖繩輕軌6月29日（周六）至6月30日（周日），「那霸機場站」到「牧志站」之間停運2天。

「台灣虎航」臉書粉專分享該則訊息，沖繩輕軌為了安裝通往新車輛基地的轉轍器，從「那霸機場站」到「牧志站」之間，將自6月29日至6月30日停運2天。施工期間在「牧志站」到「浦西站」之間，空中輕軌將以循環折返的方式運行，大約每12分鐘1班車；「那霸機場站」到「牧志站」之間，將有巴士代替空中輕軌在地面運行，大約每12分鐘1班車。

台灣虎航說，由於巴士運力有限，可能導致需要長時間排隊等候，遊客可以考慮以其他交通方式前往旅遊目的地。

台灣虎航 沖繩 輕軌

延伸閱讀

郵輪假期超值動心！ 「名勝世界壹號」買1送1、最低8950玩沖繩 「MSC榮耀號」搶冬航每房減6千元

【沖繩親子自由行必看】熱門景點、交通方式、親子飯店、行程安排攻略，好Easy！

空房多！他揪連假遊墾丁 同事機酒訂好了「端午3天寧去沖繩」

高雄第二過港隧道走漁港路 輕軌旗津延伸線不共構興建

相關新聞

6月底赴沖繩旅遊注意了 這2天輕軌部分路段將停運

不少國人喜歡到日本沖繩旅遊，從那霸機場出入境可能會利用沖繩都市單軌電車。不過，6月底在沖繩旅遊的遊客注意了，「台灣虎航」...

「蔡賢承」來了！27歲韓星抵台傍晚相挺101精品大店開

曾在《前輩，那支口紅不要塗》、《意外發現的一天》戲劇中表現亮眼的韓星路雲（金錫佑），今日現身桃園國際機場，出發前已在首爾...

全國電子中和店開幕 滿額送 dyson 吸塵器

全國電子（6281）中和店6月14日開幕，指定大家電68折起，指定筆電58折起，全館家電9折，選購全館家電滿額dyson...

台南芒果產季到玉井青果市場交易熱絡 這三種芒果最夯

台南芒果產季到，玉井青果市場是山區芒果集散地，近日市場交易熱絡，台南市農產運銷公司推「安心標章」，公開透明且可以溯源，杜...

可愛爆擊來襲！舒潔與超Q的Kakao Friends推出聯名系列

可愛爆擊來囉！舒潔攜手超可愛的Kakao Friends，共同推出「舒潔X Kakao Friends Say Chee...

勞力士ROLEX雙制霸！2024法網男女單打雙冠 一次入手

獲得特殊的榮耀值得歡欣、而如果是雙倍榮耀則更加值得紀念。2024年法國網球公開賽日前甫劃下句點，其中勞力士（ROLEX）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。