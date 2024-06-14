6月底赴沖繩旅遊注意了 這2天輕軌部分路段將停運
不少國人喜歡到日本沖繩旅遊，從那霸機場出入境可能會利用沖繩都市單軌電車。不過，6月底在沖繩旅遊的遊客注意了，「台灣虎航」臉書粉專提醒，沖繩輕軌6月29日（周六）至6月30日（周日），「那霸機場站」到「牧志站」之間停運2天。
「台灣虎航」臉書粉專分享該則訊息，沖繩輕軌為了安裝通往新車輛基地的轉轍器，從「那霸機場站」到「牧志站」之間，將自6月29日至6月30日停運2天。施工期間在「牧志站」到「浦西站」之間，空中輕軌將以循環折返的方式運行，大約每12分鐘1班車；「那霸機場站」到「牧志站」之間，將有巴士代替空中輕軌在地面運行，大約每12分鐘1班車。
台灣虎航說，由於巴士運力有限，可能導致需要長時間排隊等候，遊客可以考慮以其他交通方式前往旅遊目的地。
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