勞力士ROLEX雙制霸！2024法網男女單打雙冠 一次入手

獲得特殊的榮耀值得歡欣、而如果是雙倍榮耀則更加值得紀念。2024年法國網球公開賽日前甫劃下句點，其中勞力士（ROLEX）兩位代言人：西班牙新星卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與波蘭球后伊加斯威雅蒂（Iga Świątek）分別奪得男子及女子單打冠軍，不僅各自為職涯譜寫全新亮點，亦讓高級鐘表品牌勞力士與有榮焉。

西班牙小將卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）是在2022年年初成為勞力士代言人，並在同年9月一鳴驚人，擊退挪威好手路德（Casper Ruud）後獲職涯首個大滿貫獎盃、美國網球公開賽（US Open）單打冠軍。經過兩年歷練後，卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）逐漸站穩腳步，去年2023獲溫網冠軍，今年再度攻克法網紅土，四大滿貫賽事中只差一座「澳網」，有望快速更上層樓、意義非凡；而波蘭球后伊加斯威雅蒂（Iga Świątek）則實現了羅蘭加洛斯法國網球公開賽（Roland-Garros）女子單打的三連冠，同時這也是伊加斯威雅蒂（Iga Świątek）個人的第四座法網冠軍獎盃，值得紀念，更讓賽後獲封「紅土女王」的美譽。

兩位傑出球星在舉起獎盃時，除了喜悅和敢鬥精神，更讓人難以忽視其手上的勞力士表款。其中伊加斯威雅蒂（Iga Świątek）配戴了Oyster Perpetual Datejust款式，31毫米的玫瑰金表殼與表帶，面盤並有羅馬數字時標與日期顯示，務實功能也一枚小巧的時光寶石，見證伊加斯威雅蒂（Iga Świątek）四冠到手的甜美果實。