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勞力士ROLEX雙制霸！2024法網男女單打雙冠 一次入手

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
勞力士（ROLEX）Cosmograph Daytona腕表，40毫米、黃金、陶瓷表圈、4131大師天文台認證機芯、113萬4,000元。圖／ROLEX提供
勞力士（ROLEX）Cosmograph Daytona腕表，40毫米、黃金、陶瓷表圈、4131大師天文台認證機芯、113萬4,000元。圖／ROLEX提供

獲得特殊的榮耀值得歡欣、而如果是雙倍榮耀則更加值得紀念。2024年法國網球公開賽日前甫劃下句點，其中勞力士（ROLEX）兩位代言人：西班牙新星卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與波蘭球后伊加斯威雅蒂（Iga Świątek）分別奪得男子及女子單打冠軍，不僅各自為職涯譜寫全新亮點，亦讓高級鐘表品牌勞力士與有榮焉。

西班牙小將卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）是在2022年年初成為勞力士代言人，並在同年9月一鳴驚人，擊退挪威好手路德（Casper Ruud）後獲職涯首個大滿貫獎盃、美國網球公開賽（US Open）單打冠軍。經過兩年歷練後，卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）逐漸站穩腳步，去年2023獲溫網冠軍，今年再度攻克法網紅土，四大滿貫賽事中只差一座「澳網」，有望快速更上層樓、意義非凡；而波蘭球后伊加斯威雅蒂（Iga Świątek）則實現了羅蘭加洛斯法國網球公開賽（Roland-Garros）女子單打的三連冠，同時這也是伊加斯威雅蒂（Iga Świątek）個人的第四座法網冠軍獎盃，值得紀念，更讓賽後獲封「紅土女王」的美譽。

兩位傑出球星在舉起獎盃時，除了喜悅和敢鬥精神，更讓人難以忽視其手上的勞力士表款。其中伊加斯威雅蒂（Iga Świątek）配戴了Oyster Perpetual Datejust款式，31毫米的玫瑰金表殼與表帶，面盤並有羅馬數字時標與日期顯示，務實功能也一枚小巧的時光寶石，見證伊加斯威雅蒂（Iga Świątek）四冠到手的甜美果實。

卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）手上則有一款隕石面盤的Daytona計時碼表，表款曾為老牌明星Paul Newman配戴、以及曾在國際拍賣會多次創下天價紀錄，已成為勞力士、也是高級名表中的聖杯級表款。與卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）配戴的相似款則有一只黃金、黑色Cerachrom陶瓷表圈、白色面盤組合，表款使用超級天文台認證的4131機芯，具雙向自動上鍊自動盤、藍色Parachrom游絲與Paraflex緩震裝置，裝入表殼後就實現每日誤差正負2秒內的驚人精準度，訂價113萬4,000元，展現網球場上電石火光的精準判斷、也像小球王在過去、今日與未來的成就，以珍貴時光、點滴鑄就。

勞力士（ROLEX）Oyster Perpetual Datejust腕表，31毫米、玫瑰金、自動上鍊機芯、時間與日期顯示，價格店洽。圖／ROLEX提供
勞力士（ROLEX）Oyster Perpetual Datejust腕表，31毫米、玫瑰金、自動上鍊機芯、時間與日期顯示，價格店洽。圖／ROLEX提供
1974年6月18日，勞力士（ROLEX）代言人、傑出女子網球好手Chris Evert便曾捧起法網冠軍獎盃。圖／ROLEX提供
1974年6月18日，勞力士（ROLEX）代言人、傑出女子網球好手Chris Evert便曾捧起法網冠軍獎盃。圖／ROLEX提供
Roland-Garros法國網球公開賽在四大公開賽中，又以不規則、充滿變化的紅土是為特色。圖／ROLEX提供
Roland-Garros法國網球公開賽在四大公開賽中，又以不規則、充滿變化的紅土是為特色。圖／ROLEX提供
勞力士（ROLEX）代言人卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。圖／ROLEX提供
勞力士（ROLEX）代言人卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。圖／ROLEX提供
波蘭女子球后、今年甫獲第四次法網女單冠軍的勞力士（ROLEX）代言人Iga Swiatek。圖／ROLEX提供
波蘭女子球后、今年甫獲第四次法網女單冠軍的勞力士（ROLEX）代言人Iga Swiatek。圖／ROLEX提供
勞力士（ROLEX）代言人卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今年在法網再獲第三座大滿貫獎盃，職涯更上層樓。圖／ROLEX提供
勞力士（ROLEX）代言人卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今年在法網再獲第三座大滿貫獎盃，職涯更上層樓。圖／ROLEX提供
Roland-Garros法國網球公開賽單打冠軍的火槍手盃（Musketeers' Trophy）（左）與蘇珊朗格倫（Suzanne-Lenglen）獎盃，將分別成為男子單打與女子單打的桂冠。圖／ROLEX提供
Roland-Garros法國網球公開賽單打冠軍的火槍手盃（Musketeers' Trophy）（左）與蘇珊朗格倫（Suzanne-Lenglen）獎盃，將分別成為男子單打與女子單打的桂冠。圖／ROLEX提供

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