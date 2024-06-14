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高鐵暑假飯店、航空聯票開搶 加購車票享78折起
暑假旅遊旺季將至，台灣高鐵公司表示，即日起至9月30日，訂購7月1日至9月30日期間出發「飯店聯票」的「搭高鐵．一童趣旅行」專案飯店住宿，或「航空聯票」指定航線機票，加購高鐵車票即享平日全票78折、假日及疏運期全票85折優惠，商務車廂及標準車廂對號座均適用。
高鐵公司表示，「飯店聯票」「搭高鐵．一童趣旅行」7月至9月限時專案，精選全台逾130間飯店，透過飯店官網訂房加購高鐵車票，即可享平日全票78折、假日及疏運期全票85折優惠。
高鐵公司指出，以入住高雄寒軒國際大飯店為例，住宿商務雙人房一晚含早餐3399元起，加贈壽山動物園免預約門票、享延後退房1小時，如為當月壽星，再享免費升等房型及甜點一份；入住台南禧榕軒大飯店，豪華客房含早餐4300元起，每房享1位12歲以下孩童免費入住，再加贈桌遊一組。
針對利用暑假出國的旅客，高鐵公司表示，選擇台灣高鐵「航空聯票」也可享同樣優惠，旅客凡購買中華航空（含華信航空）、長榮航空（含立榮航空）、星宇航空，或中國東方航空（含上海航空）指定航線機票，加購7月1日起高鐵車票即享標準車廂或商務車廂平日全票78折、假日及疏運期全票85折優惠。
另外，高鐵公司表示，9月底前TGo會員購買高鐵聯票全產品，每月完成搭乘且無退票紀錄，次月就可參加「高鐵聯票月月抽」，有機會抽中標準車廂對號座6折電子兌換券，每月將抽出100張。
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