日本買房都比台灣便宜 國旅住宿缺競爭力 李孟諺：推優惠旅宿

疫後旅客出國旅遊熱潮未減，不少民眾認為國內旅遊成本高，今年端午連假訂房率與去年相比更大幅減少。交通部長李孟諺今接受廣播節目「Hit FM + POP Radio暐瀚撞新聞」專訪表示，現在日幣貶值，甚至「國人都到日本買房，連房子都比台灣便宜」，觀光署推出優惠旅館供民眾選擇，「就像全聯現在可以買到60元平價便當」。

李孟諺今指出，國旅除了要持續對其他國家推廣，也推動全國13處國家風景管理處跟當地政府結合成觀光圈，加以推廣特色景點，目前總共有100個亮點，平均每縣市有5、6個亮點跟套裝行程，都公布在觀光署網站上。另外，還有結合全國遊樂園、旅宿業、觀光工廠等優惠打折方案，接著暑假還有台灣仲夏節在各地行銷活動，希望暑假先衝一波國旅。

對於民眾認為國內住宿價格高，導致國旅競爭力降低，大家寧可出國玩。李孟諺表示，現在日幣貶值，甚至「國人都到日本買房，連房子都比台灣便宜」，觀光署也有在努力，在旅宿優惠專區推出優惠旅館，就像全聯現在可以買到60元便當，就是農業部結合農特產品推出的平價便當，也請觀光署在網頁上推薦優質平價的旅宿給大家。

針對此次地震的花東振興補助，李孟諺也說，地震後持續對花蓮有很多關注，蘇花公路5月底已經搶通大客車通行，對觀光會差很多，行車安全性也持續改善，現在有零星狀況大部分都在幾小時內搶通。在台鐵部分，將全國最好車廂EMU3000型新自強號用在花蓮，座位數最多達500多個，大於過去太魯閣及普悠瑪號300多個，共有600列次增加花東運量。

李孟諺指出，6月1日起對花東旅遊自由行有平日1000元住房補助、假日500元，團客有2萬元補助，相關收費就可以降低，預估可補助約80萬個房間數。另外，台東考量7月有熱氣球季帶來旅客，希望熱氣球季結束後再補助。