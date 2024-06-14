上半年國際客只345萬人次 李孟諺：1000萬目標「有一點挑戰性」

交通部觀光署原定今年1200萬人次國際觀光客來台，少了陸客加持，先前已下修為1000萬人次，但今年截至6月11日共345萬人次國際旅客來台，不到目標一半，交通部長李孟諺今接受廣播節目「Hit FM + POP Radio暐瀚撞新聞」專訪表示，陸客還沒來之前，應該對國旅及其他國家設法開拓，今年目標1000萬人次有一點挑戰性。

李孟諺說，過去幾年因為疫情，大幅影響國旅及國際觀光客，國際客在疫情前2019年最高每年有1186萬人次，最慘是疫情期間2021年14萬人次，去年解封回到685萬人物，約為疫情前6成，其中陸客透過非觀光申請來台的友22萬人次。

李孟諺表示，陸客還沒來之前，應該對國旅及其他國家設法開拓，今年目標1000萬人次有一點挑戰性，上半年國際旅客為340多萬人次，但一般國際客來台觀光旺季在第4季，那時候台灣氣候比較舒適，「1000萬是挑戰，但有機會」，會全力以赴，針對這樣目標也鎖定東南亞、東北亞8國、拓展雙印，設據點進行廣告宣傳、請網紅代言等。

李孟諺進一步說，今年1到5月來台第1名旅客為日本53.5萬人次，其次為港澳地區，第3為韓國近50萬人次，第4為美國25萬人次，第5為馬來西亞。過去馬來西亞及新加坡很多旅客對台灣休閒農場、景點都很有興趣。

李孟諺也說，疫情後全世界航空都在搶飛機跟搶人，他已經5年半沒出國。對於拓展台灣觀光，他說，觀光署之前有跟日本節目「孤獨的美食家」有合作案，還有日本其他網紅也有觀合作，透過相關模式、網紅社群媒體廣告等，都是新的做法。