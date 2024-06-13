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獨／饕客福音！熄燈3年半 台南50年「卓家汕頭魚麵」重新開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
卓家汕頭魚麵宣布重新開賣。圖／擷取自卓家汕頭魚麵粉絲頁
卓家汕頭魚麵宣布重新開賣。圖／擷取自卓家汕頭魚麵粉絲頁

台南人久等了！開業50年的府城小吃「卓家汕頭魚麵」在2021年1月宣佈停業後，隔了三年半的時間，近期宣佈重新開賣。隨著消息出爐，網友們也紛紛表示「懷念的味道回來了」

位於台南中西區民生路上的卓家汕頭魚麵，標榜以「狗母魚」製成魚麵，店內還提供有魚冊湯、魚餃湯等產品，以及魚酥肉飯、肉燥飯等餐點，是許多台南人喜愛的口袋名單，也吸引不少觀光客登門品嚐。但是在2021年元旦，卓家汕頭魚麵發布公告，表示因貨源不足而結束營業，引起當時許多網友們的熱烈討論與不捨。

事隔3.5年後，卓家汕頭魚麵近日又於官方粉絲團發布公告，表示「卓家汕頭魚麵又開賣啦！」讓許多粉絲相當開心，直呼「終於又可以吃到了」、「終於等到魚麵回歸！」、「我心心念念的魚麵」

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