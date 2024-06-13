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周子瑜、李聖經愛戴珠寶品牌 進駐桃機二航廈免稅店

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
周子瑜出席DAMIANI韓國首爾快閃店開幕活動。圖／摘自IG @thinkaboutzu
周子瑜出席DAMIANI韓國首爾快閃店開幕活動。圖／摘自IG @thinkaboutzu

今年創立滿百年的義大利珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），於繼2022年底於麗晶精品開設首家品牌直營旗艦店之後，DAMIANI先後於台北微風廣場、台中大遠百與台北101購物中心開設珠寶精品專賣店，日前，品牌與台灣免稅通路昇恆昌（Ever Rich）攜手合作，於桃園國際機場第二航廈Ever Rich MasterPiece鐘表珠寶精品店打造品牌獨立專區，為出境、轉機旅客提供更為便利的服務。

DAMIANI是韓國、日本相當受到歡迎的超人氣珠寶品牌，包括《淚之女王》等當紅韓劇中都有許多明星配戴，知名度可見一斑。位於桃機二航廈MasterPiece鐘表珠寶精品店的DAMIANI專區，承襲DAMIANI全球與韓國最新直營專賣店設計風格，以溫潤的「卡布奇諾」色彩與沙色調性營造極為舒適高雅的空間，展售包括Mimosa含羞草系列，以電影藝術為創作靈感的Belle Époque美好年代系列，以及發揮充滿當代氣息的Margherita瑪格麗特等備受喜愛的設計。

DAMIANI Margherita瑪格麗特系列18K玫瑰金紫水晶鑽石手環，價格請店洽。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Margherita瑪格麗特系列18K玫瑰金紫水晶鑽石手環，價格請店洽。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金紅寶石鑽石戒指，價格請店洽。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金紅寶石鑽石戒指，價格請店洽。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Flexi含羞草系列18K白金鑽石戒指，價格請店洽。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Flexi含羞草系列18K白金鑽石戒指，價格請店洽。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque美好年代系列18K白金藍寶石鑽石項鍊，價格請店洽。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque美好年代系列18K白金藍寶石鑽石項鍊，價格請店洽。圖／DAMIANI提供
DAMIANI攜手昇恆昌於桃機二航廈打造MasterPiece品牌獨立專區。圖／DAMIANI提供
DAMIANI攜手昇恆昌於桃機二航廈打造MasterPiece品牌獨立專區。圖／DAMIANI提供
DAMIANI韓國新任品牌大使李聖經形象照。圖／DAMIANI提供
DAMIANI韓國新任品牌大使李聖經形象照。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque美好年代系列18K玫瑰金彩色藍寶石鑽石項鍊，價格請店洽。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque美好年代系列18K玫瑰金彩色藍寶石鑽石項鍊，價格請店洽。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Margherita瑪格麗特系列18K白金鑽石戒指，價格請店洽。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Margherita瑪格麗特系列18K白金鑽石戒指，價格請店洽。圖／DAMIANI提供
DAMIANI攜手昇恆昌於桃機二航廈打造MasterPiece品牌獨立專區。圖／DAMIANI提供
DAMIANI攜手昇恆昌於桃機二航廈打造MasterPiece品牌獨立專區。圖／DAMIANI提供

周子瑜 品牌 李聖經 桃機 珠寶

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