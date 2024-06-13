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周子瑜、李聖經愛戴珠寶品牌 進駐桃機二航廈免稅店
今年創立滿百年的義大利珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），於繼2022年底於麗晶精品開設首家品牌直營旗艦店之後，DAMIANI先後於台北微風廣場、台中大遠百與台北101購物中心開設珠寶精品專賣店，日前，品牌與台灣免稅通路昇恆昌（Ever Rich）攜手合作，於桃園國際機場第二航廈Ever Rich MasterPiece鐘表珠寶精品店打造品牌獨立專區，為出境、轉機旅客提供更為便利的服務。
DAMIANI是韓國、日本相當受到歡迎的超人氣珠寶品牌，包括《淚之女王》等當紅韓劇中都有許多明星配戴，知名度可見一斑。位於桃機二航廈MasterPiece鐘表珠寶精品店的DAMIANI專區，承襲DAMIANI全球與韓國最新直營專賣店設計風格，以溫潤的「卡布奇諾」色彩與沙色調性營造極為舒適高雅的空間，展售包括Mimosa含羞草系列，以電影藝術為創作靈感的Belle Époque美好年代系列，以及發揮充滿當代氣息的Margherita瑪格麗特等備受喜愛的設計。
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