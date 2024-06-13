國立臺灣工藝中心70周年慶 百條路線「工藝行旅」啟航

今年適逢國立臺灣工藝研究發展中心70周年慶，為紀念工藝中心創辦人、被譽為「臺灣工藝之父」顏水龍的壽辰，同時響應全球性的世界環境日，特別舉辦「六五工藝節」系列活動。其中重要活動之一為「工藝行旅」啟航，以文化與工藝作為路徑，將陸續推出全臺各區適合各族群的「工藝行旅」計100條路線，讓旅程成為實現工藝的過程。

「工藝行旅首發團」日前特別邀請20位自媒體創作者參與，以工藝帶路人視角，行腳苗栗、彰化鹿港、南投草屯等地，引領民眾探訪苗栗陶、鹿港錫工藝與遠近馳名的魯班公宴，並造訪彰化的「路思大新創園區」，以及位於草屯正在舉辦「六五工藝節」系列活動的國立臺灣工藝研究發展中心，帶領民眾認識全新工藝多元風貌。

「工藝行旅首發團」首站來到位於苗栗公館的「五穀文化村」，除了解苗栗的陶瓷發展，還體驗了捏陶與客家擂茶。在鹿港「萬能錫藝館」，更與今年82歲、獲國家工藝成就獎肯定的錫器工藝師陳萬能進行交流，見證錫製工藝的各種可能。鹿港魯班公宴是傳統工藝工作者，年度祭拜祖師爺巧聖先師魯班公的民俗活動，今年集結全國11位人間國寶、38位縣市級傳統工藝保存者，共計108位傳統工藝師參與，熱鬧非凡。

彰化的「路思大新創園區」則是工藝文創產業代表，以臺灣精品皮件品牌沙伯迪澳（SOBDEALL）皮革工藝為出發點，打造出匯聚人文生活的文化場域。「仕合廖家手作御食」結合在地的第一製麵、草屯世傳黑麻油、糧知放牧雞蛋等臺灣在地食材，細膩烹調出臺灣在地滋味。國立臺灣工藝研究發展中心的「工藝辦桌．文化饗宴」活動，今年號召近70位工藝師親自擔任桌長，以「工藝下午茶」方式，提供與會者沒有距離的工藝美感體驗。