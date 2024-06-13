氣溫越來越高！涼感寢具怎麼挑？PU棉膠、玉石纖維好涼

氣溫逐漸飆高，且又悶又熱，晚上睡覺常會全身都有黏膩感，且電費已經有感漲價，冷氣總不能一直開，因此也讓涼感寢具詢問度增高。但要如何挑選涼感寢具呢？日比家族就指出，涼感寢具要能給肌膚冰涼觸感，最好還能有抗菌、降低細菌塵螨的產生，近期包括醫療級親水性PU棉膠、玉石涼感纖維等，都是涼感寢具的熱門材質。

親水性PU棉膠一開始研發，是針對醫用傷口敷料、長期臥床的患者使用，後續再研發出有著彈性、支撐力的親水涼感棉膠材質，且經過檢測對人體無毒、抗菌且有很好的親膚度，還能吸收人體散發出來的濕氣與汗水，讓睡眠時維持涼爽舒適。

而親水性PU棉膠多會運用在枕頭，WENTEX親水性記憶涼枕就採用醫療級親水涼感PU膠棉，有特殊流線造型，喜歡側睡者可以選用較高處、喜歡仰躺者適合用較低處；EBC涼感記憶工學枕結合天絲表布、醫療級親水性PU棉膠，提升瞬間涼爽降溫感，下層記憶棉混合竹炭粉末，強化抗臭抗菌功效。