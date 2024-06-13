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氣溫越來越高！涼感寢具怎麼挑？PU棉膠、玉石纖維好涼

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
夏日涼感寢具熱賣中。圖／日比家族提供
夏日涼感寢具熱賣中。圖／日比家族提供

氣溫逐漸飆高，且又悶又熱，晚上睡覺常會全身都有黏膩感，且電費已經有感漲價，冷氣總不能一直開，因此也讓涼感寢具詢問度增高。但要如何挑選涼感寢具呢？日比家族就指出，涼感寢具要能給肌膚冰涼觸感，最好還能有抗菌、降低細菌塵螨的產生，近期包括醫療級親水性PU棉膠、玉石涼感纖維等，都是涼感寢具的熱門材質。

親水性PU棉膠一開始研發，是針對醫用傷口敷料、長期臥床的患者使用，後續再研發出有著彈性、支撐力的親水涼感棉膠材質，且經過檢測對人體無毒、抗菌且有很好的親膚度，還能吸收人體散發出來的濕氣與汗水，讓睡眠時維持涼爽舒適。

而親水性PU棉膠多會運用在枕頭，WENTEX親水性記憶涼枕就採用醫療級親水涼感PU膠棉，有特殊流線造型，喜歡側睡者可以選用較高處、喜歡仰躺者適合用較低處；EBC涼感記憶工學枕結合天絲表布、醫療級親水性PU棉膠，提升瞬間涼爽降溫感，下層記憶棉混合竹炭粉末，強化抗臭抗菌功效。

至於涼感被套床單的挑選，要特別注意材質的Q-max值，意指模擬人體接觸織品時，皮膚瞬間熱量流失的最大值，Q-max需要大於0.14才能符合瞬間涼感的功能。Emission雙人涼感涼被採用源自日本科技的玉石涼感纖維，瞬間降溫3℃，經檢測Q-max值可達0.34，並運用抗磨防勾紗的錦綸布料柔軟滑順，加上7A級抗菌處理，可帶來涼爽透氣不悶熱的觸感。

WENTEX親水性記憶涼枕／單顆特價2,688元、一對特價4,500元。圖／日比家族提供
WENTEX親水性記憶涼枕／單顆特價2,688元、一對特價4,500元。圖／日比家族提供
EBC涼感記憶工學枕／單顆特價2,864元。圖／日比家族提供
EBC涼感記憶工學枕／單顆特價2,864元。圖／日比家族提供
Sanderson親水性舒眠記憶枕／單顆特價2,944元、一對特價4,600元。圖／日比家族提供
Sanderson親水性舒眠記憶枕／單顆特價2,944元、一對特價4,600元。圖／日比家族提供
Emission單人印花涼感涼被／單件特價1,680元、任選兩件特價2,980元。圖／日比家族提供
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