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寶格麗ALUMININUM輕量經典 全新三色超有義大利感

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI推出三款令人眼前為之一亮的新款Aluminium系列腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI推出三款令人眼前為之一亮的新款Aluminium系列腕表。圖／寶格麗提供

2024年春季，寶格麗推出三款令人眼前為之一亮的新款Aluminium系列腕表：點綴誘人亮紅的經典黑白GMT腕表，適合伴隨旅人恣意暢遊世界；別出心裁的綠色漸層Smeraldo計時腕表，記錄精彩冒險瞬間；純白 Solotempo大三針自動腕表，探索簡約美感極限。每一款別具特色的設計細節都將融入品牌義式美學，寶格麗獨到的設計哲學發揮得淋漓盡致。

1998 年，橫空出世的寶格麗 Aluminium腕表，巧妙結合鋁金屬與橡膠，以運動風情的同時不失時尚優雅的手法顛覆腕鐘表傳統，表圈上搶眼的「BVLGARI BVLGARI」字樣，更是蔚為風行一時。2020年，Aluminium腕表換上全新自動機械機芯，以嶄新面貌強勢回歸，立刻就摘下當年「鐘表奧斯卡」日內瓦鐘表大賞（GPHG）的經典腕表獎，並於2023年再獲紅點最佳設計獎殊榮，

全新Aluminium GMT黑色腕表，以黑、白、紅三色強烈視覺效果重新演繹1998年首度亮相的經典設計；漸層表盤由祖母綠色漸進為純白的Aluminium Smeraldo計時腕表，讓人想起在義大利假期的愜意時光，底蓋鐫刻羅盤方位圖樣，配海綠漸層色表殼，設計一氣呵成。純淨的Aluminium白色自動腕表，以單色之美彰顯清新感與獨特的當代優雅氣質。

BVLGARI ALUMININUM白色自動腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊機芯B77。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMININUM白色自動腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊機芯B77。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMININUM白色自動腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊機芯B77。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMININUM白色自動腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊機芯B77。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMININUM GMT黑色腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊機芯B192。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMININUM GMT黑色腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊機芯B192。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMININUM SMERALDO計時腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊計時機芯B130。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMININUM SMERALDO計時腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊計時機芯B130。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMININUM SMERALDO計時腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊計時機芯B130。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMININUM SMERALDO計時腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊計時機芯B130。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMININUM GMT黑色腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊機芯B192。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMININUM GMT黑色腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊機芯B192。圖／寶格麗提供

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