重返Pitti Uomo Paul Smith佛羅倫斯發表2025春夏男裝

有別於參加傳統的四大時裝周，英倫時尚品牌Paul Smith在闊別多年後近日重返佛羅倫斯Pitti Uomo，發表了2025年春夏男裝，帶人以服裝、特製空間場域，在設計師Paul Smith、也是Paul Brierley Smith 爵士的親自介紹下，重返1960年代倫敦的懷舊與迷人。

位於佛羅倫斯市中心的法瓦爾別墅（Villa Favard）被改造為一日限定的Bar Paul酒吧，靈感則源自Paul Smith先生記憶中美好的義大利Soho區咖啡館，設計師、音樂家、藝文創作者在此聚集，空間裡洋溢著波西米亞風格的自由不拘與藝術性，而2025春夏男裝正像是人們身上服裝的再現，但更為融入生活。

淺綠色成為系列服裝發表開場的主軸，無論是輕薄的長版風衣、外套，或拼接的多口袋外套。格紋、單寧兩種材質花紋交錯混搭，呈現出衝突的隨性感，棉質帆布無結構西裝外套搭配上丹寧夾克與鬆軟的領帶，交織出不拘小節的隨意；然別忘記了Paul Smith關於英倫風格的DNA連結，例如西裝外套便運用千鳥格、威爾斯親王格紋布料，展現出大不列顛的貴族底蘊。