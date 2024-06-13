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重返Pitti Uomo Paul Smith佛羅倫斯發表2025春夏男裝
有別於參加傳統的四大時裝周，英倫時尚品牌Paul Smith在闊別多年後近日重返佛羅倫斯Pitti Uomo，發表了2025年春夏男裝，帶人以服裝、特製空間場域，在設計師Paul Smith、也是Paul Brierley Smith 爵士的親自介紹下，重返1960年代倫敦的懷舊與迷人。
位於佛羅倫斯市中心的法瓦爾別墅（Villa Favard）被改造為一日限定的Bar Paul酒吧，靈感則源自Paul Smith先生記憶中美好的義大利Soho區咖啡館，設計師、音樂家、藝文創作者在此聚集，空間裡洋溢著波西米亞風格的自由不拘與藝術性，而2025春夏男裝正像是人們身上服裝的再現，但更為融入生活。
淺綠色成為系列服裝發表開場的主軸，無論是輕薄的長版風衣、外套，或拼接的多口袋外套。格紋、單寧兩種材質花紋交錯混搭，呈現出衝突的隨性感，棉質帆布無結構西裝外套搭配上丹寧夾克與鬆軟的領帶，交織出不拘小節的隨意；然別忘記了Paul Smith關於英倫風格的DNA連結，例如西裝外套便運用千鳥格、威爾斯親王格紋布料，展現出大不列顛的貴族底蘊。
品牌同時宣布：將在2025年初與美國經典丹寧品牌Lee推出聯名款式，緣起於Paul Smith曾在1970年代從美國進口Lee的畫家褲到英國，並於品牌位在Nottingham的第一間店面中販售。而將在2025上市的印花丹寧布、緹花長褲、梭織上衣與T恤，則將帶人重新回到1970年代的美好時光，與Paul Smith先生一起，感受1970年代美式硬派英倫都會的交織，時髦、再續前緣。
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