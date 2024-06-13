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巧思昇華經典台味 瑪黑餐酒2024夏季新菜登場

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
瑪黑餐酒帶來七道全新夏季料理與調酒。圖／瑪黑餐酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
瑪黑餐酒帶來七道全新夏季料理與調酒。圖／瑪黑餐酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

時序進入仲夏，瑪黑餐酒迎來新任主廚江承恩（Kris），並同步以「仲夏島味」為主題，推出夏季新菜與調酒。Kris 主廚這次以巧思昇華經典台味元素，喚起童時記憶和飲食點滴，協和歐陸料理烹調手法，帶來七道全新夏季料理。

夏季新菜單將經典酒家菜魷魚螺肉蒜、南部番茄切盤、梅子粉、豆腐乳、紅糟醬等在地風味創意入菜 ，並連結夏日海岸風情，將當季海味、生燙小卷等鮮味，端上瑪黑餐酒的餐桌。

台義混血開胃菜「番茄梅香布拉塔起司」源自義大利經典開胃菜卡布里沙拉（Caprese）與臺灣南部獨特蘸薑末、糖粉和醬油膏的番茄切盤，撞擊出有趣的新菜色。選用臺灣本土乳源製作的「慢慢弄」布拉塔起司，底下鋪上牛番茄與在欉紅黑柿番茄所熬煮的番茄醬，特意保留顆粒口感，再加入信義鄉農會的愛問梅子粉提味，酸甜清香與新鮮濃醇的起司意外合拍。

「炙烤芥末小卷」將小卷在鍋中乾煎營造焦香味，同時收緊海味鮮甜，再將紫蘇、芥末提味的毛豆優格泥注入小卷裡，切段後點綴上過貓蕨菜嫩芽，以及些許菊花瓣裝飾，讓人忍不住一口接一口。

「青蒜魷魚起司燉飯」復刻台灣經典酒家菜「魷魚螺肉蒜湯」，萃取出魷魚螺肉蒜湯的經典元素重組，創造出令人驚喜的義大利燉飯版本。「腐乳酒香煎時魚」將時令鮮魚醃漬後乾煎，佐以風味濃郁的豆腐乳白酒奶油醬汁，再搭配上抱子甘藍、甜豆與甜菜醃漬珍珠洋蔥，滋味絕妙。

夏季酒飲特調延續台式懷舊氣氛，融入鬧熱滾滾的辦桌必備靈魂：芭樂汁、情人果、番茄切盤、應化子等熟悉食材，添入金萱烏龍、宇治茶梅酒的神來一筆，也有夏季水果蜜瓜、芒果，與草本系的羅勒、檜木、天竺葵等爽颯氣息，創意演繹熟悉且別有新意的特調。

為慶祝夏季到來，瑪黑家居旗下三家餐廳「Ochre」、「瑪黑餐酒」和「Lille M」，規劃了一系列「夏日馬拉松美食計畫」，以夏季新菜、期間限定合作酒款，以及DJ林貓王充滿感染力的音樂放送下，讓整個夏日超Chill。詳細活動內容與訂位請洽https://www.storemarais.com/summerRT

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

番茄梅香布拉塔起司」520元。圖／瑪黑餐酒提供
番茄梅香布拉塔起司」520元。圖／瑪黑餐酒提供
瑪黑餐酒夏季調酒。圖／瑪黑餐酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
瑪黑餐酒夏季調酒。圖／瑪黑餐酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「腐乳酒香煎時魚」980元。圖／瑪黑餐酒提供
「腐乳酒香煎時魚」980元。圖／瑪黑餐酒提供
「青蒜魷魚起司燉飯」580元。圖／瑪黑餐酒提供
「青蒜魷魚起司燉飯」580元。圖／瑪黑餐酒提供
「炙烤芥末小卷」380元。圖／瑪黑餐酒提供
「炙烤芥末小卷」380元。圖／瑪黑餐酒提供
DJ林貓王將為Ochre與瑪黑餐酒，帶來最high的夏日夜晚。圖／瑪黑餐酒提供
DJ林貓王將為Ochre與瑪黑餐酒，帶來最high的夏日夜晚。圖／瑪黑餐酒提供

義大利 起司

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