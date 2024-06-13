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Onitsuka Tiger秋冬演繹全新日式風格 首款高跟鞋、針織圍脖飄精品感！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Onitsuka Tiger在米蘭時裝周所發表的秋冬系列，以及一系列為了紀念75周年而設的鞋履、配件，都將於7月起陸續台上市。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger在米蘭時裝周所發表的秋冬系列，以及一系列為了紀念75周年而設的鞋履、配件，都將於7月起陸續台上市。圖／Onitsuka Tiger提供

今年3月日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎在米蘭時裝周所發表的秋冬系列，以及一系列為了紀念75周年而設的鞋履、配件，都將於7月起陸續上市，喜歡簡約日式風格的人，絕對不想錯過！

Onitsuka Tiger的創意總監Andrea Pompilio以「都市冬日」（Urban Winter）為主題來打造秋冬系列，設計靈感源自他在東京遇到突如其來的暴雨，感受到羊毛大衣被打濕的質感，於是便利用濕法塗層技術展現這一意象。所以將在台上市的新裝中，就能看到深灰色羊毛大衣、裙裝都有著特殊覆膜設計，並貫穿整個系列。此外，Onitsuka Tiger還首次推出V領露肩洋裝，以及全新設計的鞋款和肩背包，像是天鵝絨表面質感的高跟鞋等，並讓招牌黃色貫穿，讓人耳目一新。男裝部分以寬褲為主，包括齊踝斜紋棉寬褲和五袋寬褲；女裝則有修身和oversized長褲、個性剪裁的超短裙和帶有亮片刺繡的絲質連身裙搭配羊毛襪和厚底鞋，展示獨特風格。

除了大秀款式，Onitsuka Tiger在秋季還帶來以華夫格面料材質為主的日常新款，中性又寬鬆的剪裁易於和不同造型混搭。圖／Onitsuka Tiger提供
除了大秀款式，Onitsuka Tiger在秋季還帶來以華夫格面料材質為主的日常新款，中性又寬鬆的剪裁易於和不同造型混搭。圖／Onitsuka Tiger提供

除了大秀款式，Onitsuka Tiger在秋季還帶來以華夫格面料材質為主的日常新款，中性又寬鬆的剪裁易於和不同造型混搭。其中更有柔和粉色毛料單品，能與厚重材質搭配，以及利用新面料織法構成的質感圓領衫，創造豐富層次感。而專為女性而設的OTIGER支線，也一同展示了新季度鞋履，無論是涼鞋還是休閒鞋款，都有著略帶圓潤線條設計，展現出俏皮魅力。值得一提的還有以熱銷的DENTIGRE鞋為基礎，運用著名大底，結合樂福、德比皮鞋的HYBRID新款，同樣是潮鞋迷必入手。

專為女性而設的OTIGER支線，也展示了新季度鞋履，無論是涼鞋還是休閒鞋款，都有著略帶圓潤線條設計，展現出俏皮魅力。圖／Onitsuka Tiger提供
專為女性而設的OTIGER支線，也展示了新季度鞋履，無論是涼鞋還是休閒鞋款，都有著略帶圓潤線條設計，展現出俏皮魅力。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger推出全新設計系列的鞋款和肩背包，採用不同材質混搭，讓人耳目一新。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger推出全新設計系列的鞋款和肩背包，採用不同材質混搭，讓人耳目一新。圖／Onitsuka Tiger提供

在Onitsuka Tiger秋冬系列中，可看到深灰色羊毛大衣、裙裝都有著特殊覆膜設計。圖／Onitsuka Tiger提供
在Onitsuka Tiger秋冬系列中，可看到深灰色羊毛大衣、裙裝都有著特殊覆膜設計。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger秋冬系列首次推出天鵝絨表面質感的高跟鞋。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger秋冬系列首次推出天鵝絨表面質感的高跟鞋。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger秋冬系列中，有著灰色針織圍脖單品，獨特又能創造豐富層次。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger秋冬系列中，有著灰色針織圍脖單品，獨特又能創造豐富層次。圖／Onitsuka Tiger提供

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