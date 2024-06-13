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抓漏電幫修繕！免費社區管家當紅 幫忙居家換然一新

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
特力屋可以免費預約社區管家，到家評估給出意見。圖／特力屋提供
特力屋可以免費預約社區管家，到家評估給出意見。圖／特力屋提供

現代人工作忙碌，大家都希望更有效率，因此更仰賴專業的意見，特力屋從2019年推出社區管家，只要預約就可以免費到府評估，從牆面油漆、更換窗簾、水龍頭、修繕、抓出吃電怪獸等，且因為近期電價調漲，以及地震後的居家修繕，社區管家正當紅，根據特力屋的資料，第一季的預約量比去年成長4倍。

根據統計，消費者最仰賴社區管家的五大服務，包括油漆塗刷、窗簾訂製、地板安裝、空調換新及衛浴設備，其中近期的評估電力更是當紅，社區管家透過監測儀，就能發現居家很多吃電怪獸，連電腦、電扇等電器，只要插座插著，即使沒有使用，也會耗電，就可以安裝具分切開關的轉接器，在未使用電器的狀態下隨手省電

而社區管家提供包括空調、燈、窗簾與油漆等免費預約到府丈量評估，建議適合商品與服務等解決方案，譬如居家空調使用時，可以搭配DC變頻電扇或循環扇，強化空間涼感且省電，空調只要每調高1度，一年可以省下274元的電費。

特力屋也推出即日起至7月23日，LED吸頂燈指定商品7折，選購DC吊扇、隱形吊扇全系列、指定品牌系列吸頂燈等商品，再享免費標準安裝。

特力屋可以免費預約社區管家，到家評估給出意見。圖／特力屋提供
特力屋可以免費預約社區管家，到家評估給出意見。圖／特力屋提供

省電 電價

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