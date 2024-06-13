蔡依林圓夢探訪百年威士忌酒廠 首度嘗試手工翻麥

天后蔡依林（Jolin）自去年和百富單一麥芽威士忌合作後，便愛上威士忌品飲，這次趁演唱會巡演空檔，和團隊一起遠赴蘇格蘭，在百富全球品牌大使Charlie Metcalfe以及台灣品牌大使Daniel Shen的導覽下，圓夢探訪百富威士忌酒廠，一窺百富引以為傲的五大製酒工藝。

在蘇格蘭七十二變的天氣和大片森林的療癒下，Jolin笑稱自己眼睛亮得像千里眼，對製酒過程更是充滿好奇，行程中頻頻發問與酒廠匠人交流。Jolin更親自體驗威士忌製酒過程，不但拿起鏟子嘗試手工翻麥，還學習辨別敲打蒸餾器的聲音，並與壯觀的橡木桶合影留念。

晚上Jolin在古堡中享受百富酒廠的晚宴款待，英國傳統的Haggis依照當地傳統儀式，在上菜前由蘇格蘭風笛手以蓋爾語吟詩，讓她印象深刻、更讓粉絲於社群敲碗，期待成為演唱會特別橋段。晚宴中除品飲Jolin最愛的百富21年佳釀，她更首次品飲高年份百富25年，豐醇甜美的香氣和圓潤的口感，令她讚不絕口。

在一整趟充實豐富的探尋旅程過後，Jolin再次品嘗百富威士忌，似乎更能感受到一心造一藝帶來的各種美好風味。Jolin笑道：「真的是術業有專攻，好比音樂創作一樣，品酒這項專業我還需要多多鍛鍊。」她說：「還是先分享拍不停的美照給大家好了。」

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