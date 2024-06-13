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蔡依林圓夢探訪百年威士忌酒廠 首度嘗試手工翻麥

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
蔡依林與壯觀的橡木桶合影。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蔡依林與壯觀的橡木桶合影。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

天后蔡依林（Jolin）自去年和百富單一麥芽威士忌合作後，便愛上威士忌品飲，這次趁演唱會巡演空檔，和團隊一起遠赴蘇格蘭，在百富全球品牌大使Charlie Metcalfe以及台灣品牌大使Daniel Shen的導覽下，圓夢探訪百富威士忌酒廠，一窺百富引以為傲的五大製酒工藝。

在蘇格蘭七十二變的天氣和大片森林的療癒下，Jolin笑稱自己眼睛亮得像千里眼，對製酒過程更是充滿好奇，行程中頻頻發問與酒廠匠人交流。Jolin更親自體驗威士忌製酒過程，不但拿起鏟子嘗試手工翻麥，還學習辨別敲打蒸餾器的聲音，並與壯觀的橡木桶合影留念。

晚上Jolin在古堡中享受百富酒廠的晚宴款待，英國傳統的Haggis依照當地傳統儀式，在上菜前由蘇格蘭風笛手以蓋爾語吟詩，讓她印象深刻、更讓粉絲於社群敲碗，期待成為演唱會特別橋段。晚宴中除品飲Jolin最愛的百富21年佳釀，她更首次品飲高年份百富25年，豐醇甜美的香氣和圓潤的口感，令她讚不絕口。

在一整趟充實豐富的探尋旅程過後，Jolin再次品嘗百富威士忌，似乎更能感受到一心造一藝帶來的各種美好風味。Jolin笑道：「真的是術業有專攻，好比音樂創作一樣，品酒這項專業我還需要多多鍛鍊。」她說：「還是先分享拍不停的美照給大家好了。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡依林百富酒廠探源之旅，體驗製酒工藝。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蔡依林百富酒廠探源之旅，體驗製酒工藝。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蔡依林在古堡晚宴以傳統雙耳小酒杯品酩百富威士忌。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蔡依林在古堡晚宴以傳統雙耳小酒杯品酩百富威士忌。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Jolin最愛酒款是百富21年Portwood波特桶單一麥芽威士忌。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Jolin最愛酒款是百富21年Portwood波特桶單一麥芽威士忌。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蔡依林品飲多款百富威士忌。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蔡依林品飲多款百富威士忌。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蔡依林圓夢探訪百年威士忌酒廠。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蔡依林圓夢探訪百年威士忌酒廠。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡依林 蘇格蘭

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