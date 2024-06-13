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「周董」或將數位化？生成式人工智慧正夯 數字王國、巨星傳奇聯手助攻

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
數字王國執行長謝安獲《商業報告》「2023年度傑出企業家」殊榮。記者吳致碩／攝影
數字王國執行長謝安獲《商業報告》「2023年度傑出企業家」殊榮。記者吳致碩／攝影

AI浪潮正夯，結合時下流行的明星IP，更能創造加乘效果。數字王國集團有限公司與巨星傳奇集團有限公司已達成合作共識，數字王國透過間接全資子公司Tower Talent與巨星傳奇間接全資子公司星際征途組成合營企業，雙方分別持有合營企業的40%股權，管理團隊公司持有20%股權，將以「AIGC＋IP」為業界開創新局。

巨星傳奇於2017年成立，主要業務包括IP創造及營運，並為不同藝人量身打造獨特的人物IP和內容IP，現有明星IP組合累計粉絲量已達2億。2019年創作周杰倫官方二次元形象「周同學」， 2020年為周杰倫量身打造首個戶外真人秀《周遊記》；2022年協助劉畊宏成為全民健身教練，創作官方二次元形象和數智人「劉教練」。

數字王國行政總裁謝安表示，新媒體平台及人工智慧相關科技迅速發展，大眾娛樂及媒體消遣習慣進入新模式。數字王國與巨星傳奇結盟，結合世界頂級娛樂製作的技術和創意，加上強大的明星IP資源和營運模式，以創新的AIGC＋IP共同探索多元形式融合，為娛樂媒體產業帶來革新的內容及體驗。

謝安說，數字王國團隊多年前結合機器學習及人工智慧，持續開發最先進技術，在視覺特效業務不斷創新，尤其在「虛擬人」領域引以為傲。過去30多年，數字王國參與製作數百部電影和劇集，數千支商業廣告及遊戲影像，積累極具規模的數位資產，運用深度學習和虛擬實境等技術，虛擬人構建流程迭代為實時捕捉、沉浸和驅動，使兼具情感表現力與智慧互動性能的數位化角色得以呈現。

AIGC是生成式人工智慧，隨著人工智慧急速崛起，場景數位化成為頂尖企業投身多元發展的必修課題。這次合作共同開創全新商業模式，包括創建由人工智慧驅動的數位版權庫，作為巨星傳奇獨家數位內容製作與發行代理商，協力展開IP品牌進階數位化。雙方將誕生於好萊塢的虛擬人及其技術延伸至大螢幕之外，與不同IP融合，開發元宇宙、線下沉浸式實景娛樂體驗、虛擬偶像應用等數位化內容。

在韋伯夫人的第三幕中創造爆炸性的特效，包括煙火、爆炸和互動燈光，發生在演員身後的安全距離，是視覺特效工作的重要參考點，增強了場景的真實感。此圖為特效前。圖／翻攝自數字王國官網
在韋伯夫人的第三幕中創造爆炸性的特效，包括煙火、爆炸和互動燈光，發生在演員身後的安全距離，是視覺特效工作的重要參考點，增強了場景的真實感。此圖為特效前。圖／翻攝自數字王國官網
數字王國推出Masquerade 3.0，具備的靈活性和自由度允許創作者向虛擬角色增添複雜的面部動態、觸發多樣的情緒反應。圖／翻攝自數字王國官網
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在韋伯夫人的第三幕中創造爆炸性的特效，包括煙火、爆炸和互動燈光，發生在演員身後的安全距離，是視覺特效工作的重要參考點，增強了場景的真實感。此圖為特效後。圖／翻攝自數字王國官網
在韋伯夫人的第三幕中創造爆炸性的特效，包括煙火、爆炸和互動燈光，發生在演員身後的安全距離，是視覺特效工作的重要參考點，增強了場景的真實感。此圖為特效後。圖／翻攝自數字王國官網

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