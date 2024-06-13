WAT攜手World Class 調酒冠軍 新品全家便利搶先上市

台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT攜手World Class兩位台灣區冠軍調酒師——劉冠麟（小綠）及余瀚為（NONO），即日起推出兩款全新氣泡雞尾酒「小綠西瓜氣泡雞尾酒」及「刺波起司蛋糕氣泡雞尾酒」，每罐售價59元，即日起於全台全家便利商店搶先上架，嘗鮮價3件79折。全聯、家樂福、大潤發及Mia C'bon，將陸續販售。

「小綠西瓜氣泡雞尾酒」是World Class 2023年台灣區冠軍劉冠麟（小綠）的創作。這款雞尾酒融合了台灣人最愛的夏季水果——小玉西瓜，獨特的瓜香讓人彷彿置身於夏季陽光灑在出海口的西瓜田中，加上帶有濃郁果香與煙燻餘韻的JOHNNIE WALKER黑牌，細細品嚐可感受到黑牌深邃複雜的韻味。尾聲更獨具創意的加入了昆布鹽，為這款雞尾酒注入了獨特的海洋風情，感受微風拂過海岸的清涼氣息，也是對台灣初夏東部沿海西瓜田的致敬。

「刺波起司蛋糕氣泡雞尾酒」是World Class 2022年台灣區冠軍余瀚為（NONO）的作品，大膽解構草莓起司蛋糕，利用Tanqueray 明亮的杜松子、薰衣草以及紫羅蘭風味，融合了發酵的麵包與草莓香氣，搭配上紅茶的蜜香與伯爵茶的柑橘香調，打造出層次豐富的口感，每一口都是一次香氣的探索，帶給品飲者與眾不同的酩酒體驗。

在包裝設計上，除展現了跨界合作的冠軍調酒高質感，風味描述也直接呈現在外包裝上。「刺波起司蛋糕氣泡雞尾酒」包裝以溫暖的鵝黃色為主，帶出精緻的起司蛋糕圖案，同時能表現出起司蛋糕的濃郁與甜蜜。「小綠西瓜氣泡雞尾酒」包裝以墨綠色的底色，加上生動的小玉西瓜清甜多汁的果肉，就像是新鮮的西瓜切片在罐上舞動一般。

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