特力屋「618特狂歡」 全站商品2.5折起、滿額抽1萬點

618年中慶熱鬧開打，特力屋今年在618檔期強推線上線下同慶享全商品2.5折起，再祭出線上專屬優惠，包含即日起至6月20日消費滿6,180元即有機會抽中10,000點(1點=1元，可於特力屋實體店、線上購物消費抵用)、再送千元折扣券大禮包，消費滿額最高可折750元、活動期間加入新會員完成註冊現領100折價券(消費滿999元即可抵用)。

特力屋全力備戰電商上半年購物盛會，強推常銷款人氣商品－溫水洗淨便座享4折起優惠，為避免夏季悶熱等因素引起的過敏、感染，趁著折扣深的時候入手最划算；今年電費全面調漲，節能省電已是全民運動，特力屋也於618期間強推LED燈泡只要99元，把握難得機會適量囤貨，省電又省錢。為回饋消費者，特力屋618特狂歡推出超過300件商品超低2.5折起，再享滿額折抵、滿額抽萬點及限時加碼等好康，抓緊這波折扣深、價差大的超值購物絕佳時機，更看好今年618買氣較去年雙位數成長。

特力屋「618特狂歡」依據平時消費者最熱愛的選購品項，歸類必買Top 5攻略專區：「衛浴設備／用品、燈具、層架收納、工具、家電」，讓消費者下手能夠更快、狠、準！悶熱夏季最容易引發私密處感染發炎，平時更需要注意衛生清潔，特力屋強推BRAVAT 伊萊溫水免治馬桶洗淨便座享4折起超低折扣，讓消費者在夏季輕鬆、舒適的維持私密處健康；台電指出，近年LED照明技術快速提升，LED燈泡較傳統省電燈泡能源效率高出6成以上，平均光源壽命也較省電燈泡更久，尤其今年電費全面調漲，改用LED燈泡勢在必行，推特力屋金耀LED球泡燈超低特惠99元，是這波618必囤的另類民生必需品。

現代人越來越注重餐飲烹調健康，不少消費者會添購方便快速烹食的廚房家電，而能有效收納同時方便使用的收納層架無疑是最佳解方，推慢慢家居-廚房可移動置物電器架(5層)，可抽拉移動，層架整體也適合置放於家中畸零空間，附有2層抽屜可抽拉方便操作電器，可說是特力屋收納層架人氣商品，618活動期間享8.6折起；擁有一台簡便型的超壓清洗機能夠解決一家子的清潔問題，無論是轎車、機車清洗，或是定期家中陽台、對外門窗等不易日常擦拭又容易積累灰塵髒污的地方，高壓清洗機就是省時省力的好幫手，推日本KYOCERA京瓷90bar高壓清洗機享6折起，此時入手最划算；家電類推SHARP夏普10.5L自動除菌離子空氣清淨除濕機，是潮濕炎熱的夏季家家必備，618特狂歡享7折起。