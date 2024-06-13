快訊

北藝大爆濫權爭議「標案疑發給校長兒子」 葉丙成認有疑慮出手了

朝野協商走出門口抽菸…遭國會直播全放送 柯建銘喊該罰就罰：無聊問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特力屋「618特狂歡」 全站商品2.5折起、滿額抽1萬點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
特力屋618線上線下同慶，強推人氣商品超值購。圖／特力提供
特力屋618線上線下同慶，強推人氣商品超值購。圖／特力提供

618年中慶熱鬧開打，特力屋今年在618檔期強推線上線下同慶享全商品2.5折起，再祭出線上專屬優惠，包含即日起至6月20日消費滿6,180元即有機會抽中10,000點(1點=1元，可於特力屋實體店、線上購物消費抵用)、再送千元折扣券大禮包，消費滿額最高可折750元、活動期間加入新會員完成註冊現領100折價券(消費滿999元即可抵用)。

特力屋全力備戰電商上半年購物盛會，強推常銷款人氣商品－溫水洗淨便座享4折起優惠，為避免夏季悶熱等因素引起的過敏、感染，趁著折扣深的時候入手最划算；今年電費全面調漲，節能省電已是全民運動，特力屋也於618期間強推LED燈泡只要99元，把握難得機會適量囤貨，省電又省錢。為回饋消費者，特力屋618特狂歡推出超過300件商品超低2.5折起，再享滿額折抵、滿額抽萬點及限時加碼等好康，抓緊這波折扣深、價差大的超值購物絕佳時機，更看好今年618買氣較去年雙位數成長。

特力屋「618特狂歡」依據平時消費者最熱愛的選購品項，歸類必買Top 5攻略專區：「衛浴設備／用品、燈具、層架收納、工具、家電」，讓消費者下手能夠更快、狠、準！悶熱夏季最容易引發私密處感染發炎，平時更需要注意衛生清潔，特力屋強推BRAVAT 伊萊溫水免治馬桶洗淨便座享4折起超低折扣，讓消費者在夏季輕鬆、舒適的維持私密處健康；台電指出，近年LED照明技術快速提升，LED燈泡較傳統省電燈泡能源效率高出6成以上，平均光源壽命也較省電燈泡更久，尤其今年電費全面調漲，改用LED燈泡勢在必行，推特力屋金耀LED球泡燈超低特惠99元，是這波618必囤的另類民生必需品。

現代人越來越注重餐飲烹調健康，不少消費者會添購方便快速烹食的廚房家電，而能有效收納同時方便使用的收納層架無疑是最佳解方，推慢慢家居-廚房可移動置物電器架(5層)，可抽拉移動，層架整體也適合置放於家中畸零空間，附有2層抽屜可抽拉方便操作電器，可說是特力屋收納層架人氣商品，618活動期間享8.6折起；擁有一台簡便型的超壓清洗機能夠解決一家子的清潔問題，無論是轎車、機車清洗，或是定期家中陽台、對外門窗等不易日常擦拭又容易積累灰塵髒污的地方，高壓清洗機就是省時省力的好幫手，推日本KYOCERA京瓷90bar高壓清洗機享6折起，此時入手最划算；家電類推SHARP夏普10.5L自動除菌離子空氣清淨除濕機，是潮濕炎熱的夏季家家必備，618特狂歡享7折起。

LED 消費 消費者 特力

延伸閱讀

月經來更注意衛生習慣！5大女生常犯衛生棉使用壞習慣

醋泡私密處、熱水沖陰部？女性私密處拉警報 清潔護理跟著這樣做

新北國小狼師從袖口偷拍女童胸部 還躲女廁拍私密處…最終下場出爐

中職／陳金鋒不滿桃園球場燈光秀 猿隊領隊川田回應了

相關新聞

「周董」或將數位化？生成式人工智慧正夯 數字王國、巨星傳奇聯手助攻

AI浪潮正夯，結合時下流行的明星IP，更能創造加乘效果。數字王國集團有限公司與巨星傳奇集團有限公司已達成合作共識，數字王...

特力屋「618特狂歡」 全站商品2.5折起、滿額抽1萬點

618年中慶熱鬧開打，特力屋今年在618檔期強推線上線下同慶享全商品2.5折起，再祭出線上專屬優惠，包含即日起至6月20...

用質感對抗夏季高溫！無印良品涼夏生活 新頸圈超實用

揮別梅雨季節，台灣天氣進入炎熱又悶的天氣，只要在外面走動，馬上就是一身汗，而且又悶熱，讓許多人都不舒服。無印良品推出涼夏...

「肉盤＋百款食材吃到飽」598！馬辣「個人鍋」開賣

馬辣集團旗下的「馬辣」、「新馬辣」與「新馬辣PLUS+」，為迎接即將到來的暑假，限時推出「598個人套餐＋歡樂吧放題」方...

浪琴新款月相女表 珍珠母貝漸變光澤巧塑陰翳美

美麗的月亮雖然常在晚上才能清楚看見，但月亮的存在，提醒了我們生命與時光中的微小細節，帶來感動與感性。浪琴發表新款Eleg...

大煉金術士！愛彼「沙金」飛行鏤空陀飛輪 首公開曝光

材質的研發與運用因為設計色澤、加工、配方的複雜性，自有其獨到專業之處。頂級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。