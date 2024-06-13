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用質感對抗夏季高溫！無印良品涼夏生活 新頸圈超實用
揮別梅雨季節，台灣天氣進入炎熱又悶的天氣，只要在外面走動，馬上就是一身汗，而且又悶熱，讓許多人都不舒服。無印良品推出涼夏生活的提案，以新上市的涼感織品、小物與涼感洗浴系列，幫助大家度過炎熱夏季。其中新推出的涼感頸圈，更是超實用小物。
新推出的涼感頸圈新品，採用環保材質PCM為填充，只要在28度°C以下便會自然凝固，適合炎熱時配戴於頸部，可以吸收熱氣，且只要當填充物變為液態後，可以放入冰箱冷藏，就能再度使用，幫忙趕走暑氣。
一系列的服飾也是帶來涼感與通風，包括男女清爽舒適短袖家居睡衣具涼爽觸感，還有成套配色，臨時出門穿也沒問題，寢織品搭配使用涼感薄墊與薄被系列，使用尼龍與聚酯纖維製成，強調輕柔舒適，還有涼感多用途靠枕，使用觸感涼爽的素材製成，滿足夜夜好眠。
而流汗之後，身體清潔也更重要，因為容易出汗與散發異味，新推出3款涼感洗沐系列，包含涼感沐浴乳、涼感洗潤合一洗髮精與涼感身體噴霧，只在夏日限定販售，加入薄荷醇成分與保濕因子，除了避免肌膚乾燥外，還能讓身體散發清新的柑橘香氣。
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