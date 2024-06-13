快訊

北藝大爆濫權爭議「標案疑發給校長兒子」 葉丙成認有疑慮出手了

朝野協商走出門口抽菸…遭國會直播全放送 柯建銘喊該罰就罰：無聊問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「肉盤＋百款食材吃到飽」598！馬辣「個人鍋」開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
針對畢業季，馬辣、新馬辣、新馬辣PLUS+也推出謝師宴方案。圖／馬辣提供
針對畢業季，馬辣、新馬辣、新馬辣PLUS+也推出謝師宴方案。圖／馬辣提供

馬辣集團旗下的「馬辣」、「新馬辣」與「新馬辣PLUS+」，為迎接即將到來的暑假，限時推出「598個人套餐＋歡樂吧放題」方案，可享任選肉品搭配百餘款的自助吧食材，每人598元。

此次針對14間門市所推出的個人套餐方案，共有美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花、紐澳特級牛舌、澳洲黑毛和牛、美國choice無骨牛小排、Ａ級松阪豬等13種任選肉品（13選1）。此外，也可盡情享用火鍋歡樂吧，內容包括季節蔬菜、鮮菇、手工火鍋料等食材，還有飲品、哈根達斯與莫凡彼冰淇淋，通通採無限量供應，每人589元。

針對謝師宴需求，馬辣、新馬辣與新馬辣PLUS+也推出謝師宴方案，8月31日前，針對週一至週五，提前至少1日預約謝師宴方案，即可享10成人以上用餐9折優惠。

馬辣、新馬辣、新馬辣PLUS+限時推出「598個人套餐＋歡樂吧放題」方案。圖／馬辣提供
馬辣、新馬辣、新馬辣PLUS+限時推出「598個人套餐＋歡樂吧放題」方案。圖／馬辣提供

美國 謝師宴

延伸閱讀

彭啓明：SRF體檢輔導團17日成立 最快11月提出管理辦法

桃園SRF電廠復活？藍批：經濟部太算計 揪黃世杰陳情

經長挺核轉非核 賴士葆批：只剩滿足官癮的快樂

SRF點燃2026戰火？黃世杰批藍：我在觀音區贏逾5400票

相關新聞

「肉盤＋百款食材吃到飽」598！馬辣「個人鍋」開賣

馬辣集團旗下的「馬辣」、「新馬辣」與「新馬辣PLUS+」，為迎接即將到來的暑假，限時推出「598個人套餐＋歡樂吧放題」方...

蛋價創新低！全聯宣布明天起「盒裝平價蛋降價」　家樂福、美廉社、愛買量販全都降

近來雞蛋價格不斷下跌，量販超市通路因應蛋價調整，全聯宣布預計明天（6月14日）起盒裝平價蛋調降為47元；家樂福平價洗選蛋...

雙北人必搶！板橋超人氣蔬食Buffet「原素食府」吃到飽免400，24小時限定「激省檔次」優惠快收

雙北人都推薦的蔬食吃到飽！位於新北板橋的「原素食府」提供多樣的蔬食佳餚，餐檯上的道道美食令人垂涎。現在更推出24小時限定「激優惠檔次」，挑戰今夏最殺價格，饕客們準備卡點搶一波！

全台最大「茶六燒肉」進軍台南！ 最新獨家菜單、地點、訂位方式曝光 試營運消費2千贈牛舌

全台最大「茶六燒肉」進軍台南！ 最新獨家菜單、地點、訂位方式曝光 試營運消費滿額贈牛舌

鼎泰豐漲價了！小籠包一籠漲30元、蝦仁蛋炒飯飆破300元 平均調幅6%

鼎泰豐漲價了！小籠包一籠漲30元、蝦仁蛋炒飯飆破300元 平均調幅6%

巴菲特最愛牛排館S&W台中店開幕 2年內亞洲再開4間

繼落腳於台北市信義區微風南山47樓的Smith & Wollensky亞洲首店於2019年開幕後，看好台中蓬勃發展的餐飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。