「肉盤＋百款食材吃到飽」598！馬辣「個人鍋」開賣

馬辣集團旗下的「馬辣」、「新馬辣」與「新馬辣PLUS+」，為迎接即將到來的暑假，限時推出「598個人套餐＋歡樂吧放題」方案，可享任選肉品搭配百餘款的自助吧食材，每人598元。

此次針對14間門市所推出的個人套餐方案，共有美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花、紐澳特級牛舌、澳洲黑毛和牛、美國choice無骨牛小排、Ａ級松阪豬等13種任選肉品（13選1）。此外，也可盡情享用火鍋歡樂吧，內容包括季節蔬菜、鮮菇、手工火鍋料等食材，還有飲品、哈根達斯與莫凡彼冰淇淋，通通採無限量供應，每人589元。