聽新聞
test
0:00 / 0:00
「肉盤＋百款食材吃到飽」598！馬辣「個人鍋」開賣
馬辣集團旗下的「馬辣」、「新馬辣」與「新馬辣PLUS+」，為迎接即將到來的暑假，限時推出「598個人套餐＋歡樂吧放題」方案，可享任選肉品搭配百餘款的自助吧食材，每人598元。
此次針對14間門市所推出的個人套餐方案，共有美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花、紐澳特級牛舌、澳洲黑毛和牛、美國choice無骨牛小排、Ａ級松阪豬等13種任選肉品（13選1）。此外，也可盡情享用火鍋歡樂吧，內容包括季節蔬菜、鮮菇、手工火鍋料等食材，還有飲品、哈根達斯與莫凡彼冰淇淋，通通採無限量供應，每人589元。
針對謝師宴需求，馬辣、新馬辣與新馬辣PLUS+也推出謝師宴方案，8月31日前，針對週一至週五，提前至少1日預約謝師宴方案，即可享10成人以上用餐9折優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言