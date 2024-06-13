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浪琴新款月相女表 珍珠母貝漸變光澤巧塑陰翳美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
浪琴推出新款Elegant月相女表，輕巧優雅。圖／Longines提供
浪琴推出新款Elegant月相女表，輕巧優雅。圖／Longines提供

美麗的月亮雖然常在晚上才能清楚看見，但月亮的存在，提醒了我們生命與時光中的微小細節，帶來感動與感性。浪琴發表新款Elegant優雅系列月相女表，以珍珠母貝搭配石英機芯，柔美也動容。

2016年問世的Elegant優雅系列，始終提醒了人們關於從容、自在的重要性。全新Elegant優雅系列月相女表使用了精鋼、雙色金、PVD玫瑰金搭配上兩款皮帶配色，合計五種款式。30毫米的尺寸，在面盤中以羅馬數字時標、日期視窗、指針，以及六點鐘方向的月相視窗，將成為女性手腕上的輕巧配件，同時L296石英機芯將帶來精密的走時，分秒不差，雙面多層防反光處理藍寶石水晶鏡面則帶來清楚的閱讀便利性。

鏈帶款的雙色金為84,500元，其中玫瑰金為PVD鍍金處理，精鋼鏈帶款則為57,600元，而薄荷綠、藍色皮帶款則皆為43,100元，並具三層式安全摺疊扣，穿脫便利方便。

浪琴推出新款Elegant月相女表，搭配珍珠母貝面盤，57,600元。圖／Longines提供
浪琴推出新款Elegant月相女表，搭配珍珠母貝面盤，57,600元。圖／Longines提供
浪琴推出新款Elegant月相女表，藍色皮帶款、43,100元。圖／Longines提供
浪琴推出新款Elegant月相女表，藍色皮帶款、43,100元。圖／Longines提供
浪琴推出新款Elegant月相女表，輕巧優雅。圖／Longines提供
浪琴推出新款Elegant月相女表，輕巧優雅。圖／Longines提供

皮帶 羅馬

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