大煉金術士！愛彼「沙金」飛行鏤空陀飛輪 首公開曝光

材質的研發與運用因為設計色澤、加工、配方的複雜性，自有其獨到專業之處。頂級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）今日於品牌信義遠百A13專賣店上發表年度新品，包含全新沙金飛行陀飛輪、迷你的Royal Oak Mini女表、從1960年代得到靈感致敬未來建築的[RE]Master02自動上鏈腕表41毫米款式，展現愛彼在材質運用、複雜功能的多重風格。

常見的貴金屬如白金、玫瑰金多是以18K黃金為基礎，並加入銀、銅和鈀，而愛彼的「沙金」則是以黃金、銅和鈀為素材，沙金的特色則是光澤介於玫瑰金與黃金之間，帶有陽光灑落在沙灘上的柔軟浪漫印象、因而得名。

此次愛彼（Audemars Piguet）帶來展品中便有一只Royal Oak鏤空飛行陀飛輪，以刁鑽的鏤空工藝展現機芯的曼妙光澤、繁複的細節修飾工序，更有少去上夾板、微型也壯闊的飛行陀飛輪，2972自動上鍊機芯並具65小時動力儲存、訂價約25萬瑞士法郎、折合台幣約903萬；另一款[RE]Master02自動上鏈腕表41毫米款式同樣選用沙金為表殼材質，但獨特、剛硬、不規則的表殼輪廓，是從1960年的愛彼5159BA腕表得到靈感，但選用以7121超薄機芯為基礎的7129自動上鍊款，而包含日內瓦波紋、緞面紋、太陽紋、倒角打磨拋光等細節，則可在透明的後底蓋近距離欣賞。