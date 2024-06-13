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蛋價創新低！全聯宣布明天起「盒裝平價蛋降價」　家樂福、美廉社、愛買量販全都降

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
因應近期蛋價調整，全聯盒裝平價蛋預計自明天（6月14日）起從50元調降為47元。記者陳立儀／攝影
因應近期蛋價調整，全聯盒裝平價蛋預計自明天（6月14日）起從50元調降為47元。記者陳立儀／攝影

近來雞蛋價格不斷下跌，量販超市通路因應蛋價調整，全聯宣布預計明天（6月14日）起盒裝平價蛋調降為47元；家樂福平價洗選蛋10入裝也將自明天起調降5～8元，冷藏籠飼蛋與非籠飼蛋也持續推出促銷活動；美廉社盒裝蛋每盒今天（6月13日）起即調降3元。好市多則表示賣場販售的雞蛋商品目前維持原價。

因應近期蛋價調整，全聯盒裝平價蛋預計自明天（6月14日）起從50元調降為47元，茶葉蛋單顆9元為全台最低價；另推出美味堂阿薩姆茶葉蛋原價單包65元（6入），6月14日至6月17日一次買兩包特價119元。

家樂福明天（6月14日）起平價洗選蛋10入裝調降5～8元，每盒售價47元～55元；冷藏籠飼蛋與非籠飼蛋持續推出特價促銷，折扣約85折～9折。

愛買量販6月16日前常溫洗選蛋10入裝特價49元（上週售價51元），御品園青殼放牧蛋300g原價120元，6月18日前特價99元，憑愛買APP購物金電子券再折10元。

美廉社盒裝蛋每盒今天（6月13日）起調降3元，包括富翁洗選盒蛋白600g（10入）、Simple Life洗選盒蛋（白蛋）560g（10入）、金寶蛋品洗選盒蛋白600g（10入）、Simple Life洗選盒蛋（白蛋）600g（10入），盒裝蛋原價每盒54元，今天起調降為每盒51元。

此外，美廉社6月17日至6月19日推出於指定日消費單筆滿100元，即可享中杯經典拿鐵搭配茶葉蛋1顆組合價30元優惠（原價55元）；即日起至7月9日任選中杯咖啡搭配指定商品（包括茶葉蛋2顆、烤番薯、指定麵包、即食雞胸肉），每杯現折20元，例如中杯美式咖啡35元搭配茶葉蛋2顆18元，原價53元，現折20元後促銷價只要33元。而目前維持2顆茶葉蛋18元，同樣為全通路最便宜。

●附註：各通路售價與促銷活動詳情以各門市公告為準。

家樂福6月14日起平價洗選蛋10入裝調降5～8元，每盒售價47元～55元；冷藏籠飼蛋與非籠飼蛋持續推出特價促銷，折扣約85折～9折。圖／家樂福提供
家樂福6月14日起平價洗選蛋10入裝調降5～8元，每盒售價47元～55元；冷藏籠飼蛋與非籠飼蛋持續推出特價促銷，折扣約85折～9折。圖／家樂福提供
全聯推出美味堂阿薩姆茶葉蛋原價單包65元（6入），6月14日至6月17日一次買兩包特價119元。圖／全聯提供
全聯推出美味堂阿薩姆茶葉蛋原價單包65元（6入），6月14日至6月17日一次買兩包特價119元。圖／全聯提供
近期雞蛋價格不斷下跌，量販超市通路紛紛推出降價促銷。記者陳立儀／攝影
近期雞蛋價格不斷下跌，量販超市通路紛紛推出降價促銷。記者陳立儀／攝影
全聯推出美味堂阿薩姆茶葉蛋原價單包65元（6入），6月14日至6月17日一次買兩包特價119元。圖／全聯提供
全聯推出美味堂阿薩姆茶葉蛋原價單包65元（6入），6月14日至6月17日一次買兩包特價119元。圖／全聯提供

售價 美廉社 茶葉蛋

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