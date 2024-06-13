蛋價創近3年新低 量販、超市雞蛋也降價了

國內蛋價創近3年新低，雖然餐飲業者點餐加蛋大都維持高價，但超市、量販等通路業者則紛紛開始降價，更有相關促銷優惠，要讓民眾有感。

超市龍頭全聯表示，因應近期蛋價調整，全聯盒裝平價蛋預計6月14日從50元調降為47元，茶葉蛋單顆9元為全台最低價，另推出美味堂阿薩姆茶葉蛋原價單包65元，6月14日至17日一次買兩包，特價只要119元。

家樂福則說，自6月13日起，平價洗選蛋10入只要47～55元，調降5～8元，而冷藏籠飼蛋與非籠飼持續特價，折扣區間在85折～9折。

美廉社表示，6月17日至19日推出凡於指定日消費單筆滿100元，即可享中杯經典拿鐵，搭配茶葉蛋1顆，組合價只要30元優惠；即日起至7月9日，任選中杯咖啡搭配指定商品，茶葉蛋2顆、烤番薯、指定麵包、即食雞胸肉，現折20元，且目前維持2顆茶葉蛋18元，更是全通路最便宜。