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蛋價創近3年新低 量販、超市雞蛋也降價了

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國內蛋價創近3年新低，超市、量販等通路業者則紛紛開始降價。示意圖／ingimage
國內蛋價創近3年新低，超市、量販等通路業者則紛紛開始降價。示意圖／ingimage

國內蛋價創近3年新低，雖然餐飲業者點餐加蛋大都維持高價，但超市、量販等通路業者則紛紛開始降價，更有相關促銷優惠，要讓民眾有感。

超市龍頭全聯表示，因應近期蛋價調整，全聯盒裝平價蛋預計6月14日從50元調降為47元，茶葉蛋單顆9元為全台最低價，另推出美味堂阿薩姆茶葉蛋原價單包65元，6月14日至17日一次買兩包，特價只要119元。

家樂福則說，自6月13日起，平價洗選蛋10入只要47～55元，調降5～8元，而冷藏籠飼蛋與非籠飼持續特價，折扣區間在85折～9折。

美廉社表示，6月17日至19日推出凡於指定日消費單筆滿100元，即可享中杯經典拿鐵，搭配茶葉蛋1顆，組合價只要30元優惠；即日起至7月9日，任選中杯咖啡搭配指定商品，茶葉蛋2顆、烤番薯、指定麵包、即食雞胸肉，現折20元，且目前維持2顆茶葉蛋18元，更是全通路最便宜。

茶葉蛋 蛋價 超市

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