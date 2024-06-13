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超市蛋價調了！全聯明起盒裝平價蛋降6%、美廉社今起降價
蛋價已經連四周下降，創近兩年新低。雖然超商業者表示，茶葉蛋目前無調整售價計畫，但超市盒裝蛋已開始降價。美廉社表示，多款盒裝蛋今起調降。全聯和家樂福則預計明日起調降售價，其中，全聯盒裝平價蛋從50元調降為47元，家樂福平價洗選蛋10入售價降至47元~55元，調降5~8元。
全聯表示，因應近期蛋價調整，全聯盒裝平價蛋預計6月14日從50元調降為47元。茶葉蛋單顆9元為全台最低價，另推出美味堂阿薩姆茶葉蛋原價單包65元(6入)，6月14日~6月17日一次買兩包，特價只要119元。
家樂福表示，平價洗選蛋10入售價明日起降至47元~55元，調降5~8元。冷藏籠飼蛋與非籠飼持續特價，折扣區間85～9折。
美廉社表示，包括富翁洗選盒蛋白600g(10入)、Simple Life 洗選盒蛋(白蛋)560g(10入)、金寶蛋品洗選盒蛋白600g(10入)、Simple Life 洗選盒蛋(白蛋)600g(10入)，盒裝蛋原價54元/盒，今天起調降為51元/盒。每盒調降3元。
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