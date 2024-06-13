「冰結挑戰」風靡社群 經典口味口感升級新登場

隨著短影音平台的風靡，IG與Threads上掀起「冰結挑戰」熱潮。網友們紛紛發起挑戰，用創意短片展示他們對冰結調酒的喜愛。今年冰結更邀請到有高人氣的木曜女神泱泱擔任品牌大使，透過其清新自然的形象，跟大家分享冰結全新升級的美味。

日本銷售NO.1的KIRIN冰結調酒系列，被譽為日本國民經典調酒，在台灣也深受消費者喜愛。而追求完美的冰結調酒，再度全新升級，「KIRIN冰結調酒——華麗白葡萄」與「KIRIN冰結調酒——西西里檸檬」兩種經典口味包裝新升級，除整體視覺更加清爽，「KIRIN冰結調酒——西西里檸檬」更是連口味一起升級，保留了現行款的清爽美味優點，在迷人的檸檬酸甜口感中加入黃、綠色兩種檸檬果皮的滋味，口感層次更加豐富，前段經典酸甜感，搭配中段新鮮的檸檬果汁風味，最後再用涼爽俐落的尾韻，讓冰結成就夏天最迷人的風味。

泱泱表示，冰結一直以來都是最愛的調酒，冰結調酒系列使用獨家「冰點凍結」的果汁，可以完整保留果實自然風味，搭配純淨無雜味的伏特加及爽快氣泡感，口感喝起來清爽順口，男生女生都會喜歡的好味道。

冰結調酒在7月5日至7日，將參展超強音樂盛事「高雄啤酒音樂節」。在這場盛大的啤酒節中，冰結將帶來全新升級的調酒，在現場讓民眾一邊體驗冰結的清爽口感，一邊隨著音樂擺動，現場還有不能錯過的好康互動遊戲，喜歡冰結的朋友務必把握。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康