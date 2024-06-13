快訊

北市內湖傳持刀傷人案！男遭友劃傷送醫 他掉出毒品吸食器

報案錄音「你是哪裡」暴露海巡未掌握狀況…海巡署：沒做好連繫通報

連店員都不知道！全家超方便「隱藏機關」曝光 官方認證：伸縮自在的愛

「冰結挑戰」風靡社群 經典口味口感升級新登場

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
日本銷售NO.1的「KIRIN冰結調酒」今夏暢快再升級，特別邀請木曜女神泱泱擔任品牌大使，希望為消費者帶來更美味順口的享受。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本銷售NO.1的「KIRIN冰結調酒」今夏暢快再升級，特別邀請木曜女神泱泱擔任品牌大使，希望為消費者帶來更美味順口的享受。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隨著短影音平台的風靡，IG與Threads上掀起「冰結挑戰」熱潮。網友們紛紛發起挑戰，用創意短片展示他們對冰結調酒的喜愛。今年冰結更邀請到有高人氣的木曜女神泱泱擔任品牌大使，透過其清新自然的形象，跟大家分享冰結全新升級的美味。

日本銷售NO.1的KIRIN冰結調酒系列，被譽為日本國民經典調酒，在台灣也深受消費者喜愛。而追求完美的冰結調酒，再度全新升級，「KIRIN冰結調酒——華麗白葡萄」與「KIRIN冰結調酒——西西里檸檬」兩種經典口味包裝新升級，除整體視覺更加清爽，「KIRIN冰結調酒——西西里檸檬」更是連口味一起升級，保留了現行款的清爽美味優點，在迷人的檸檬酸甜口感中加入黃、綠色兩種檸檬果皮的滋味，口感層次更加豐富，前段經典酸甜感，搭配中段新鮮的檸檬果汁風味，最後再用涼爽俐落的尾韻，讓冰結成就夏天最迷人的風味。

泱泱表示，冰結一直以來都是最愛的調酒，冰結調酒系列使用獨家「冰點凍結」的果汁，可以完整保留果實自然風味，搭配純淨無雜味的伏特加及爽快氣泡感，口感喝起來清爽順口，男生女生都會喜歡的好味道。

冰結調酒在7月5日至7日，將參展超強音樂盛事「高雄啤酒音樂節」。在這場盛大的啤酒節中，冰結將帶來全新升級的調酒，在現場讓民眾一邊體驗冰結的清爽口感，一邊隨著音樂擺動，現場還有不能錯過的好康互動遊戲，喜歡冰結的朋友務必把握。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

深受台灣民眾喜愛的「KIRIN冰結調酒」經典口味「華麗白葡萄」（右）、「西西里檸檬」，近日推出全新口感與包裝，攻佔夏日飲品市場。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
深受台灣民眾喜愛的「KIRIN冰結調酒」經典口味「華麗白葡萄」（右）、「西西里檸檬」，近日推出全新口感與包裝，攻佔夏日飲品市場。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「KIRIN冰結調酒」完整保留果實自然風味，搭配純淨無雜味的伏特加及爽快氣泡，清爽口感讓超人氣木曜女神泱泱也愛上。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「KIRIN冰結調酒」完整保留果實自然風味，搭配純淨無雜味的伏特加及爽快氣泡，清爽口感讓超人氣木曜女神泱泱也愛上。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 調酒 音樂

延伸閱讀

暌違6年空軍嘉義基地8月開放 首支升級接裝F16Ｖ特技教官表演一大亮點

回不去了？漢堡王「這品項」悄悄改變 他吃3次曝失望：特色都消失

糙米營養勝白米，洗米一習慣恐讓營養素流失！5步驟煮出Q軟口感的糙米

兩次上架都火速缺貨！日本「忍者軟糖」爆紅 硬殼口感成關鍵

相關新聞

「冰結挑戰」風靡社群 經典口味口感升級新登場

隨著短影音平台的風靡，IG與Threads上掀起「冰結挑戰」熱潮。網友們紛紛發起挑戰，用創意短片展示他們對冰結調酒的喜愛...

胡歌24小時快閃台北！GIORGIO ARMANI加持輕鬆寫意穿搭

睽違6年中國男星胡歌再度應邀來台，從機場入境開始到活動講座，都擠滿粉絲和群眾，想要一睹「寶總」丰采。即使多年不見，胡歌從...

蝦皮購物「618全民年中慶」發出破百萬張全站18折券！6/18當天國際大牌單品下殺68折起

電商年中購物盛宴迎來最高潮，蝦皮購物「618全民年中慶」推出「限量全站0元起免運吃到飽」、「全站18折起」、「蝦幣挑戰6...

NOKE 忠泰樂生活 會員可享《羅密歐與茱麗葉》演出85折優惠

一路走來秉持對生活美感與細節的堅持及注重，NOKE 忠泰樂生活迎來正式開幕一週年了！ 滿一歲生日之際，希望為大家帶來以夢想為主題的生日慶 —「DREAM DREAM DREAM」，在NOKE，沒有不能實現的夢！

迎盛夏Canada Goose進軍雨靴市場 許路兒搶先上腳示範甜美穿搭！

加拿大奢華機能服裝品牌Canada Goose不只會做禦寒羽絨衣，在這季還進端出了全新Vancouver短筒雨靴，搭配防曬風雨衣，讓消費者無懼天氣變化，也能率性有型。「凍齡」女神許路兒就搶先上腳了Vancouver短筒雨靴，示範外出走跳也能兼具機能且甜美穿搭的可能。

學生族福音！iPadOS 18終於有計算機功能 高深數學算式也難不倒

因為與iOS有太多相似功能，以往更新時經常被忽略的iPadOS，這次終於翻身了！iPadOS 18的「數學筆記」功能在蘋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。