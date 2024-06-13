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胡歌24小時快閃台北！GIORGIO ARMANI加持輕鬆寫意穿搭

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
胡歌旋風訪台選穿了GIORGIO ARMANI灰綠色單排扣西裝外套，搭配白色上衣及絲滑斜紋長褲，展現出優雅翩然氣質。記者李政龍／攝影
胡歌旋風訪台選穿了GIORGIO ARMANI灰綠色單排扣西裝外套，搭配白色上衣及絲滑斜紋長褲，展現出優雅翩然氣質。記者李政龍／攝影

睽違6年中國男星胡歌再度應邀來台，從機場入境開始到活動講座，都擠滿粉絲和群眾，想要一睹「寶總」丰采。即使多年不見，胡歌從外貌到身形都維持得宜，加上有代言品牌GIORGIO ARMANI加持，使他能穿出輕鬆寫意的瀟灑魅力，再度擄獲影迷的心。

今年41歲的胡歌因為改編小說電視劇「繁花」中把男主角的個人特色演得入木三分，因此人氣再攀巔峰，此次造訪台北聽到媒體轉述戲劇大受歡迎，他也表示「有聽說了很開心！」而且胡歌之所以能演活電視劇中的「寶總」角色，他所代言的義大利精品GIORGIO ARMANI出力不少，舉凡三件式西裝、大衣等都特別為其量身訂製，以符合劇中需求。即使「繁花」已播畢多時，但胡歌日前來台時，仍舊選穿了GIORGIO ARMANI灰綠色單排扣西裝外套，搭配白色上衣及絲滑斜紋長褲，展現出優雅翩然氣質，彷彿「寶總」再現。

john varvatos早秋系列，透過簡單精緻的面料和設計，聚焦藝術與手工藝結合，並讓寧靜和豐饒感帶入新一季服裝中。圖／john varvatos提供
john varvatos早秋系列，透過簡單精緻的面料和設計，聚焦藝術與手工藝結合，並讓寧靜和豐饒感帶入新一季服裝中。圖／john varvatos提供

男性著裝參考，除了GIORGIO ARMANI的細膩之外，紐約男裝設計師品牌john varvatos則呈現了略帶粗獷的風格。像是品牌的早秋系列，就透過簡單精緻的面料和設計，聚焦藝術與手工藝結合，並讓寧靜和豐饒感帶入新一季服裝中。john varvatos藉由焦糖、深藍和暗綠色調選擇，營造出秋日溫暖氛圍。而柔軟羊毛和絲綢質感的選用，則體現品牌一直以來對細節的追求。

胡歌旋風訪台選穿了GIORGIO ARMANI灰綠色單排扣西裝外套，搭配白色上衣及絲滑斜紋長褲，展現出優雅翩然氣質。記者李政龍／攝影
胡歌旋風訪台選穿了GIORGIO ARMANI灰綠色單排扣西裝外套，搭配白色上衣及絲滑斜紋長褲，展現出優雅翩然氣質。記者李政龍／攝影

胡歌旋風訪台選穿了GIORGIO ARMANI灰綠色單排扣西裝外套，搭配白色上衣及絲滑斜紋長褲，展現出優雅翩然氣質。記者李政龍／攝影
胡歌旋風訪台選穿了GIORGIO ARMANI灰綠色單排扣西裝外套，搭配白色上衣及絲滑斜紋長褲，展現出優雅翩然氣質。記者李政龍／攝影

john varvatos MASON WESTERN麂皮襯衫外套，41,000元。圖／john varvatos提供
john varvatos MASON WESTERN麂皮襯衫外套，41,000元。圖／john varvatos提供

GIORGIO ARMANI灰綠單排扣西裝外套，價格店洽。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI灰綠單排扣西裝外套，價格店洽。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI灰綠斜紋錐形褲，58,800元。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI灰綠斜紋錐形褲，58,800元。圖／GIORGIO ARMANI提供

品牌 綠色 胡歌 設計師

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