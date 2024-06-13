胡歌24小時快閃台北！GIORGIO ARMANI加持輕鬆寫意穿搭
睽違6年中國男星胡歌再度應邀來台，從機場入境開始到活動講座，都擠滿粉絲和群眾，想要一睹「寶總」丰采。即使多年不見，胡歌從外貌到身形都維持得宜，加上有代言品牌GIORGIO ARMANI加持，使他能穿出輕鬆寫意的瀟灑魅力，再度擄獲影迷的心。
今年41歲的胡歌因為改編小說電視劇「繁花」中把男主角的個人特色演得入木三分，因此人氣再攀巔峰，此次造訪台北聽到媒體轉述戲劇大受歡迎，他也表示「有聽說了很開心！」而且胡歌之所以能演活電視劇中的「寶總」角色，他所代言的義大利精品GIORGIO ARMANI出力不少，舉凡三件式西裝、大衣等都特別為其量身訂製，以符合劇中需求。即使「繁花」已播畢多時，但胡歌日前來台時，仍舊選穿了GIORGIO ARMANI灰綠色單排扣西裝外套，搭配白色上衣及絲滑斜紋長褲，展現出優雅翩然氣質，彷彿「寶總」再現。
男性著裝參考，除了GIORGIO ARMANI的細膩之外，紐約男裝設計師品牌john varvatos則呈現了略帶粗獷的風格。像是品牌的早秋系列，就透過簡單精緻的面料和設計，聚焦藝術與手工藝結合，並讓寧靜和豐饒感帶入新一季服裝中。john varvatos藉由焦糖、深藍和暗綠色調選擇，營造出秋日溫暖氛圍。而柔軟羊毛和絲綢質感的選用，則體現品牌一直以來對細節的追求。
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