迎盛夏Canada Goose進軍雨靴市場 許路兒搶先上腳示範甜美穿搭！

加拿大奢華機能服裝品牌Canada Goose不只會做禦寒羽絨衣，在這季還進端出了全新Vancouver短筒雨靴，搭配防曬風雨衣，讓消費者無懼天氣變化，也能率性有型。「凍齡」女神許路兒就搶先上腳了Vancouver短筒雨靴，示範外出走跳也能兼具機能且甜美穿搭的可能。

來自加拿大的Canada Goose於首任創意總監Haider Ackermann繳出季節新作前，也沒忘記適逢雨季到來的穿搭需求。午後雷陣雨算是台灣夏日常見氣候變化，若是想要外出逛街、吃飯，總免不了要來一雙俐落雨靴。因此Canada Goose在鞋類產品中首次推出Vancouver短筒雨靴，維持簡潔流暢的鞋型輪廓，同時兼具輕量舒適。還從楓葉獲得靈感替雨靴設計出多面向鞋底紋理，強化抓地力，濕滑地面也可以放心行走，加上厚底設計也能提高行走舒適度。另外，Vancouver雨靴搭配二款不同質材、功能的鞋墊，一款採用Space Shell織物製成，耐磨損之餘，也具有良好吸濕排汗特色；另一款羊絨鞋墊，則提供在寒冷地區雨天的保暖功能。

Columbia帶來FOR HER夏季唯妳系列，以波光粼粼溪流為設計靈感，搭配粉色及大地色系，推出防水外套、防曬快排上衣、工裝寬褲等單品。圖／Columbia提供

說到雨季穿搭，同樣以戶外機能裝備見長的Columbia則帶來了FOR HER唯妳系列夏季新品，以波光粼粼的溪流為設計靈感，搭配粉色及大地色系，推出包含防水外套、防曬快排上衣、工裝寬褲等單品。系列其中最受矚目的就是PEAKFREAK™ HERA OUTDRY™防水健走鞋，提供雨靴以外的防水鞋新選擇，以絢爛漸層撞色，打破單調配色印象，並搭載Columbia頂級OutDry防水科技維持雙腳乾爽且輕盈舒適、走在崎嶇地形也穩定不易「翻船」。

許路兒身穿Canada Goose首款Vancouver短筒雨靴，搭配Kaslo短風衣，展現夏日機能時髦穿搭。圖／Canada Goose提供

許路兒身穿Canada Goose首款Vancouver短筒雨靴，搭配Kaslo短風衣，展現夏日機能時髦穿搭。圖／Canada Goose提供

許路兒身穿Canada Goose首款Vancouver短筒雨靴，搭配Kaslo短風衣，展現夏日機能時髦穿搭。圖／Canada Goose提供

Columbi PEAKFREAK™ HERA OUTDRY™防水健走鞋，5,280元。圖／Columbia提供

Canada Goose Kaslo短風衣，24,200元。 圖／Canada Goose提供

Canada Goose Vancouver短筒雨靴，20,700元。 圖／Canada Goose提供

Canada Goose Vancouver短筒雨靴，20,700元。 圖／Canada Goose提供