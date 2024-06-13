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迎盛夏Canada Goose進軍雨靴市場 許路兒搶先上腳示範甜美穿搭！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
許路兒身穿Canada Goose首款Vancouver短筒雨靴，搭配Kaslo短風衣，展現夏日機能時髦穿搭。圖／Canada Goose提供
許路兒身穿Canada Goose首款Vancouver短筒雨靴，搭配Kaslo短風衣，展現夏日機能時髦穿搭。圖／Canada Goose提供

加拿大奢華機能服裝品牌Canada Goose不只會做禦寒羽絨衣，在這季還進端出了全新Vancouver短筒雨靴，搭配防曬風雨衣，讓消費者無懼天氣變化，也能率性有型。「凍齡」女神許路兒就搶先上腳了Vancouver短筒雨靴，示範外出走跳也能兼具機能且甜美穿搭的可能。

來自加拿大的Canada Goose於首任創意總監Haider Ackermann繳出季節新作前，也沒忘記適逢雨季到來的穿搭需求。午後雷陣雨算是台灣夏日常見氣候變化，若是想要外出逛街、吃飯，總免不了要來一雙俐落雨靴。因此Canada Goose在鞋類產品中首次推出Vancouver短筒雨靴，維持簡潔流暢的鞋型輪廓，同時兼具輕量舒適。還從楓葉獲得靈感替雨靴設計出多面向鞋底紋理，強化抓地力，濕滑地面也可以放心行走，加上厚底設計也能提高行走舒適度。另外，Vancouver雨靴搭配二款不同質材、功能的鞋墊，一款採用Space Shell織物製成，耐磨損之餘，也具有良好吸濕排汗特色；另一款羊絨鞋墊，則提供在寒冷地區雨天的保暖功能。

Columbia帶來FOR HER夏季唯妳系列，以波光粼粼溪流為設計靈感，搭配粉色及大地色系，推出防水外套、防曬快排上衣、工裝寬褲等單品。圖／Columbia提供
Columbia帶來FOR HER夏季唯妳系列，以波光粼粼溪流為設計靈感，搭配粉色及大地色系，推出防水外套、防曬快排上衣、工裝寬褲等單品。圖／Columbia提供

說到雨季穿搭，同樣以戶外機能裝備見長的Columbia則帶來了FOR HER唯妳系列夏季新品，以波光粼粼的溪流為設計靈感，搭配粉色及大地色系，推出包含防水外套、防曬快排上衣、工裝寬褲等單品。系列其中最受矚目的就是PEAKFREAK™ HERA OUTDRY™防水健走鞋，提供雨靴以外的防水鞋新選擇，以絢爛漸層撞色，打破單調配色印象，並搭載Columbia頂級OutDry防水科技維持雙腳乾爽且輕盈舒適、走在崎嶇地形也穩定不易「翻船」。

許路兒身穿Canada Goose首款Vancouver短筒雨靴，搭配Kaslo短風衣，展現夏日機能時髦穿搭。圖／Canada Goose提供
許路兒身穿Canada Goose首款Vancouver短筒雨靴，搭配Kaslo短風衣，展現夏日機能時髦穿搭。圖／Canada Goose提供

許路兒身穿Canada Goose首款Vancouver短筒雨靴，搭配Kaslo短風衣，展現夏日機能時髦穿搭。圖／Canada Goose提供
許路兒身穿Canada Goose首款Vancouver短筒雨靴，搭配Kaslo短風衣，展現夏日機能時髦穿搭。圖／Canada Goose提供

許路兒身穿Canada Goose首款Vancouver短筒雨靴，搭配Kaslo短風衣，展現夏日機能時髦穿搭。圖／Canada Goose提供
許路兒身穿Canada Goose首款Vancouver短筒雨靴，搭配Kaslo短風衣，展現夏日機能時髦穿搭。圖／Canada Goose提供

Columbi PEAKFREAK™ HERA OUTDRY™防水健走鞋，5,280元。圖／Columbia提供
Columbi PEAKFREAK™ HERA OUTDRY™防水健走鞋，5,280元。圖／Columbia提供

Canada Goose Kaslo短風衣，24,200元。 圖／Canada Goose提供
Canada Goose Kaslo短風衣，24,200元。 圖／Canada Goose提供

Canada Goose Vancouver短筒雨靴，20,700元。 圖／Canada Goose提供
Canada Goose Vancouver短筒雨靴，20,700元。 圖／Canada Goose提供

Canada Goose Vancouver短筒雨靴，20,700元。 圖／Canada Goose提供
Canada Goose Vancouver短筒雨靴，20,700元。 圖／Canada Goose提供

Canada Goose Vancouver短筒雨靴，20,700元。 圖／Canada Goose提供
Canada Goose Vancouver短筒雨靴，20,700元。 圖／Canada Goose提供

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