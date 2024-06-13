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NOKE 忠泰樂生活 會員可享《羅密歐與茱麗葉》演出85折優惠

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／NOKE 忠泰樂生活提供
圖／NOKE 忠泰樂生活提供

一路走來秉持對生活美感與細節的堅持及注重，NOKE 忠泰樂生活迎來正式開幕一週年了！ 滿一歲生日之際，希望為大家帶來以夢想為主題的生日慶 —「DREAM DREAM DREAM」，在NOKE，沒有不能實現的夢！

NOKE，現代設計與藝術魅力的完美結合

NOKE的設計風格現代而富有藝術性，匠心獨具的空間布局讓人仿佛置身於一座大型藝術館。與眾多知名藝術家和設計師的合作，使NOKE成為一個定期舉辦藝術展覽和文化活動的場所，訪客在此購物的同時，亦能領略藝術的無限魅力，商場內各類裝置藝術和雕塑作品點綴其間，每一處角落都充滿驚喜。

圖／NOKE 忠泰樂生活提供
圖／NOKE 忠泰樂生活提供

回顧這一年，NOKE 與各界共創了許多璀璨紀錄：多位國外藝術家跨界展演，推陳出新的創意策展與講座活動開啟生活靈感，多名重量級國際巨星與意見領袖帶來耳目一新的盛會，進駐品牌也使出渾身解數、不斷嘗試創新與跨界合作，產生絕無僅有的全新作品。正是這樣非典型的集結，讓 NOKE 獲得 2023「年度藝文設計推廣平台」、「年度最佳創意場域」的殊榮。

圖／NOKE 忠泰樂生活提供
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NOKE在過去一年已成為購物和娛樂的熱點，亦是體驗藝術與精緻生活的理想場所。陣容優化的腳步將持續推進，尋求志同道合的夥伴品牌，在生活體驗的各種面向引領潮流，為顧客帶來更多驚喜和美好體驗。開幕屆滿1週年，6/7至7/8推出生日慶消費回饋，以及「忠泰樂生日Happy NOKE Day - Dreams Come True」主題系列活動，讓整座商場變成夢境般的體驗空間。本次一系列的慶生活動，邀請曾擔綱2023台灣設計週主視覺、金曲歌手洪佩瑜首張專輯《明室》裝幀的HOUTH創作本次活動主視覺。並配合此次生日慶【Dream Dream Dream】主題，於6月22日和6月29日下午播放「夢境」主題電影；6月23日也安排了繪本故事屋等精彩表演與孩子們互動。

除了生日慶活動，NOKE 忠泰樂生活也與聯合數位文創主辦的「現象級舞劇！」馬修伯恩《羅密歐與茱麗葉》合作，7/31~8/4台北國家戲劇院、8/9~8/11則在高雄衛武營國家歌劇院演出，特別提供 NOKE 會員憑折扣碼享有最低85折之購票優惠，優惠將延長至6/16，敬請把握優惠期間購票！

NOKE 在商業與生活之間，選擇以藝術作為媒介，揉合Nature自然、Originality原創、Knowledge知識、Energy活力的品牌精神，秉持初衷，將繼續引領風尚、為城市的質感生活締造更多極致體驗。

品牌 生日 設計師

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