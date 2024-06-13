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頂呱呱×Pinkoi聯名復古套餐、烏梅鳳梨雪泥新上桌
即將邁入50週年的「頂呱呱」，攜手購物平台「Pinkoi」推出以懷舊復古為主題的聯名套餐，並推出全新飲品「烏梅鳳梨雪泥」，將鳳梨與烏梅結合製成雪泥，酸甜中還帶有酸梅汁的復古記憶，中杯50元、大杯60元。
聯名套餐「老派浪漫獨享餐」，包含原味炸雞、明星呱呱包、金黃酥脆地瓜薯條、經典甜甜包，配上烏梅鳳梨雪泥，原價250元，特價199元。「老派浪漫雙人餐」內容包括辣味炸雞、呱呱包2入、原味炸雞、甜甜包、地瓜薯條以及烏梅鳳梨雪泥2杯，原價434元，特價319元。
除此之外，活動期間內登入Pinkoi APP並輸入專屬優惠碼，即可領取「滿650元折50元」的 Pinkoi 優惠券，用完為止。每份聯名套餐均隨餐附贈限量聯名小插旗及紙杯墊，送完為止。5間指定門市，還有懷舊戳戳樂活動，有機會獲得「復古3C音響」等贈禮。
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