藝奇「現流鮪魚套餐」新登場！鮪魚刺身、煙燻鮪魚上桌
王品旗下的「藝奇和牛岩板燒 日本料理」自即日起限時推出「鮪魚限定套餐」，以現流鮪魚作為主角，打造「煙熏鹽麴鮪魚佐料理長自製醬」、「炭香山椒鮪魚釜飯」等特色餐點，6月30日前，還可享套餐88折早鳥優惠。
藝奇本季推出的鮪魚限定套餐中，「今が旬の鮪魚刺身盛宴」，採用肉質清甜的現流黃鰭鮪魚，搭配上其他海鮮，打造出充滿海洋氣息的盛夏饗宴。強肴「煙熏鹽麴鮪魚佐料理長自製醬」，以特製鹽麴醃漬鮪魚腹排，加上鹽麴並以煙燻處理，最後搭配自製剝皮辣椒醬。食事「炭香山椒鮪魚釜飯」將新鮮鮪魚打成碎泥，伴隨彰化馥米入鍋現炊，品嚐前可再撒上山椒增添層次，套餐限時供應至8月底。除此之外，飯後甜點也新增「抹茶蕨餅奶蓋」可以選擇。
6月30日前，消費鮪魚限定套餐，可享88折早鳥優惠；消費任一套餐，可享「和牛刺身佐櫻花」5折加購優惠。7月21日前消費並完成粉絲團任務，現領「御賜美味菜品券」，下次憑券消費2客套餐，即可獲得人氣招待菜1份。
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