很方便！他力推全聯「這物」超好吃 老饕大讚：一次都買好幾包

方便又快速的準備早餐是現代人的日常，近日有網友在全聯看到一款「馬告胡椒豬肉包」，大讚真的滿好吃的。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，逛全聯時看到這款「馬告胡椒豬肉包」，買回家發現這個肉包超好吃，雖然有點小顆，大人要兩顆才會飽，男生則可能要三到四顆，但原PO大力推薦，真的滿好吃的，讚唷！

近日有網友在全聯看到一款「馬告胡椒豬肉包」，大讚真的滿好吃的。圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」

貼文一出，引起網友們激烈討論，「我先生都會再配一條地瓜+茶葉蛋」、「好吃，但越做越小顆」、「懷念一包59元的時候」、「這款真的不錯吃，一次都買好幾包」、「買著囤，沒早餐時就是Plan B」、「我也喜歡這家的肉包！」、「我覺得不錯，小孩覺得辣」、「大人覺得不錯+1，也是ㄧ次吃2顆」、「淡水名產」。

不過，有網友不同意原PO的看法，「覺得普通」、「我有買，覺得皮不是很好吃」、「不值得買，越來越小，餡料也改變，以前的好吃，現在我連看都不會去看」、「蒸完覺得太油了，退坑很多年了」、「不喜歡+1，皮厚」、「不喜歡，放在冰箱滯銷品」、「之前常買，不錯吃！但後來變貴，且也小了點就少買了」、「這個比較不合我的口味」。

有部分網友推薦他牌的肉包也好吃，「奇美的包子餡多、好吃」、「桂冠或奇美的包子我比較喜歡」、「反而覺得桂冠筍香大肉包比較好吃」。