巴菲特最愛牛排館S&W台中店開幕 2年內亞洲再開4間

繼落腳於台北市信義區微風南山47樓的Smith & Wollensky亞洲首店於2019年開幕後，看好台中蓬勃發展的餐飲市場與七期重劃區商業經濟核心的消費潛力，Smith & Wollensky台中店今天開幕，正式進駐CBD時代廣場34樓，成為台中最高牛排館，也是該品牌在亞洲開設的第二家店。

史密斯華倫斯基餐飲股份有限公司總裁哈德門表示，台北店於2019年開幕以來業績穩健，甚至在疫情期間成為全球唯一營業的分店，其後年均營收更超過三億元，證明台灣人對於牛排的熱愛與消費實力。這次在台中開設亞洲第二家店，是品牌與集團擴展計畫的第一步；接下來亞洲區將以每半年開一間店的速度進行展店計畫。韓國首爾店將於九月接棒開幕，2025第一季為菲律賓馬尼拉店、第三季是中國上海店，而2026第一季將迎來日本東京銀座店。預計兩年內將開出4間分店，預估整體亞洲市場將為品牌帶來20億元的年營收。

Smith & Wollensky台中店占地約200坪，全店共可容納150個座位，包含酒吧區、用餐區、包廂區和戶外露台，以滿足不同的用餐需求。室內座位數為130位，設有五間包廂，整體裝潢以品牌極具辨識度的經典綠色搭配木質調，營造出優雅舒適的氛圍。

Smith & Wollensky在台北設有專屬乾式熟成室，為迎接台中店開幕，擴建至15坪大空間可存放340條重達15公斤的牛肉，以供應兩家店高品質的頂級乾式熟成牛排。餐廳統一使用美國獨家簽約牧場Double R Ranch USDA Prime等級牛肉，確保世界各分店皆能吃到相同美味的牛排，乾式熟成提升了肉品的香氣風味，使肉質更加柔嫩，並保留Double R Ranch牛肉獨特的香甜滋味。

台中店的菜單比照台北店，但增添了些小巧思，有鑑於台中人對辣醬的喜愛，特地設計了辣味的醬料，提供賓客更多元化的風味選擇，四款台中限定精選醬料——松露芥末醬，煙燻辣芥末醬，松露辣醬，芒果辣醬，無論是搭配牛排或是海鮮類主餐都十分適合。

聚餐宴客首選乾式熟成美國和牛戰斧牛排，重量級44盎司懸吊登場，桌邊秀以火槍炙燒乾式熟成牛油，香氣逼人的牛油為烤至焦酥的牛排增添風味，提供視覺與味覺的雙重享受。甜點則必點巨大巧克力蛋糕，濃郁且濕潤的巧克力蛋糕與慕斯交疊高達十層，美味又吸睛。

◎Smith & Wollensky Taichung史密斯華倫斯基牛排館 台中店

．地址：台中市西屯區朝富路213號34樓（CBD時代廣場）

．電話：04-22525647

．官網：https://smithandwollensky.com.tw/