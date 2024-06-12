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米其林6月新入選 台南飄香半世紀「阿輝黑輪」進榜

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台中的「發愣吃（西區）」。圖／摘自米其林官網
台中的「發愣吃（西區）」。圖／摘自米其林官網

米其林指南》今天公佈8家位於台北、台中與台南的6月新入選餐廳。在8家新入選餐廳當中，有4家位於台北，台中與台南各有2家餐廳進入新入選榜單。位於台北的4家新入選餐廳，分別是fine dining餐廳「君尹」、現代法式料理「空盤」、日料「蒔」與文青風格早餐店「軟食力」。台中2家新入選餐廳分別是麵食「繡球」與「發愣吃（西區）」。台南則是近50年小吃「阿輝黑輪」與素食餐廳「毛蔬」進榜。

位於台北市中山區的「君尹」，空間以岩洞為設計主軸，由名廚林明健掌勺，融合法式高端餐飲背景及累積香港、上海、巴黎、紐約、台灣等逾20年紮實廚藝經驗，香港成長記憶、喜愛的日式風味、南洋氣息、與台灣情感，皆成為其創作靈感。米其林評審員特別推薦招牌菜「炸海膽酥」，「概念來自粵式點心蘿蔔絲酥餅，鮮味豐沛，外酥內嫩入口即化，紫蘇葉更添清香。」

「空盤」經營者兼主廚曾旅居法國，期待來到這裡的客人，都能夠將盤中佳餚清空。餐廳提供3至7道式套餐，米其林評審員建議，「中午時段雖提供簡短套餐，但建議點選完整套餐，讓體驗更完整。」

位於台北市大安區濟南路三段的「蒔」，環境清幽雅緻，菜色以割烹料理為主軸，依據時令更新每日菜單。米其林評審員指出，「當中以煮物尤其令人驚艷。套餐份量豐富，可提前與店家商量作彈性處理。」

文青風格早餐店「軟食力」位於台北市中山區行天宮旁的巷內，米其林評審員表示，「小店以南臺灣的軟式粉漿蛋餅為特色，夾入客人自選的配料，煎至表皮酥脆、內餡軟嫩，為臺式傳統早餐注入新滋味。」「饅力堡」也是店內特殊品項，以黑糖饅頭取代漢堡麵包，是人氣創意餐點。

麵食餐廳「繡球」以川味和江浙風味為主，每日現做的小菜尤其精彩，品項依時令食材調整，米其林評審員特別推薦「冰糖㸆苦瓜」，同時提醒饕客，「每周僅營業三天，建議留意社群平台的公告」。

位於台中市西區的「發愣吃（西區）」麵食，以各式椒麻風格為特色，米其林評審員指出，「麵食依據風味劃分為蒜辣、椒麻與主廚精選三個種類。皮蛋擔擔麵味道濃厚、層次多元，喜歡濃重口味的不要錯過。」

台南飄香近半世紀的「阿輝黑輪」，位於體育場旁的鐵皮屋，是許多台南人從小吃到大的下午茶。米其林評審員表示，「炸黑輪和關東煮的黑輪，均是到訪者必點之選。」此外，大腸包小腸也獲得米其林評審員青睞，「糯米腸軟糯可口、帶花生香，包覆的小香腸肥而不膩、充滿肉香。」

位於台南市東區的素食餐廳「毛蔬」，氛圍舒適愜意，菜單堅持採用原型食物，不含人工或化學添加物、不油炸，提供美味的亞洲創意蔬食料理，打破饕客對蔬食的傳統印象。米其林評審員特別推薦南洋沙嗲、川味花椒、韓式泡菜等創意素食，「經典的塔香脆腸也是熱門菜色。」

◎米其林2024年6月新入選餐廳：

君尹：地址：台北市中山區建國北路一段92巷8號

．空盤：地址：台北市大安區敦化南路一段270巷28號

．蒔：台北市大安區濟南路三段39-1號

．軟食力：台北市中山區民權東路二段135巷30弄21號

．繡球：台中市西區中興街102號

．發愣吃（西區）：台中市西區公正路133號

．阿輝黑輪：台南市南區大林路121號

．毛蔬：台南市東區府東街43號

台北的「君尹」長達5.6公尺的ㄇ字型原木板前餐桌設置16席。圖／君尹提供
台北的「君尹」長達5.6公尺的ㄇ字型原木板前餐桌設置16席。圖／君尹提供
台南的「毛蔬」。圖／摘自米其林官網
台南的「毛蔬」。圖／摘自米其林官網
台北的「軟食力」。圖／摘自米其林官網
台北的「軟食力」。圖／摘自米其林官網
台北的「君尹」。圖／君尹提供
台北的「君尹」。圖／君尹提供
台南的「阿輝黑輪」。圖／摘自米其林官網
台南的「阿輝黑輪」。圖／摘自米其林官網
台北的「空盤」。圖／君尹提供
台北的「空盤」。圖／君尹提供
台北的「蒔」。圖／摘自米其林官網
台北的「蒔」。圖／摘自米其林官網
台中的「繡球」。圖／摘自米其林官網
台中的「繡球」。圖／摘自米其林官網

台南 米其林 餐廳

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