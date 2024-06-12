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蛋價跌破新低！超商茶葉蛋是否會降價？4家業者回應了

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蛋價跌破新低！超商茶葉蛋是否會降價？4家業者回應了

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店即日起至7月9日同時購買夯番薯及茶葉蛋，即可折扣5元；6月19日至7月9日則於會員APP「隨買跨店取」推出茶葉蛋10入109元優惠組合。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至7月9日同時購買夯番薯及茶葉蛋，即可折扣5元；6月19日至7月9日則於會員APP「隨買跨店取」推出茶葉蛋10入109元優惠組合。圖／全家便利商店提供

蛋價連5降創近2年來新低，台北市蛋商公會表示，本周產地價和批發價再跌3元，每斤分別來到27.5和37元。而超商茶葉蛋向來是消費者早餐、解饞的熱銷商品之一，目前7-ELEVEN茶葉蛋長期維持每顆10元，全家便利商店、萊爾富、OKmart茶葉蛋售價皆為每顆13元，雖然目前無調整售價計畫，但會藉由不同檔期的促銷活動，讓消費者買得更實惠。

7-ELEVEN茶葉蛋長期維持每顆10元，盒裝蛋品也未調整，以穩定價格滿足消費者需求。

全家便利商店茶葉蛋目前暫無調價計畫。為回應消費者需求，「全家」將依不同行銷檔期推出相關優惠活動，即日起至7月9日凡同時購買夯番薯及茶葉蛋，即可折扣5元；6月19日至7月9日則於會員APP「隨買跨店取」推出茶葉蛋10入109元優惠組合。

萊爾富不定期皆有推出蛋品優惠，像是即日起至6月25日期間於Hi-Life VIP APP內的「整買零取」購買茶葉蛋30顆享限時特惠價319元（原組合售價390元），打8.2折優惠，限購10組，售完為止；同一期間，萊爾富門市還有推出石安嚴選椒麻蛋（原單顆售價18元）享2顆30元優惠。

OKmart門市單顆茶葉蛋目前以單顆13元販售，依照滿足消費者需求維持價格平衡，後續持續觀察市場變化進行調整。OKmart阿薩姆紅茶茶葉蛋即日起至6月19日推出系列活動，OKAPP會員獨家享點＋金，使用OKpoint 500點＋11元可到門市兌換一顆阿薩姆紅茶茶葉蛋；OKmall雲端商城獨家團購，即日起至6月19日阿薩姆紅茶茶葉蛋30顆享優惠價370元（均價約每顆12.33元），全台門市皆可領取，還能贈送給朋友。

●詳細優惠活動內容以各家超商門市、APP公告為準。

全家便利商店茶葉蛋目前暫無調價計畫，將依不同行銷檔期推出相關優惠活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店茶葉蛋目前暫無調價計畫，將依不同行銷檔期推出相關優惠活動。圖／全家便利商店提供
萊爾富即日起至6月25日期間於Hi-Life VIP APP內的「整買零取」購買茶葉蛋30顆享限時特惠價319元（原組合售價390元），限購10組，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至6月25日期間於Hi-Life VIP APP內的「整買零取」購買茶葉蛋30顆享限時特惠價319元（原組合售價390元），限購10組，售完為止。圖／萊爾富提供
7-ELEVEN茶葉蛋長期維持每顆10元，盒裝蛋品也未調整，以穩定價格滿足消費者需求。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN茶葉蛋長期維持每顆10元，盒裝蛋品也未調整，以穩定價格滿足消費者需求。圖／7-ELEVEN提供
萊爾富門市即日起至6月25日推出石安嚴選椒麻蛋（原單顆售價18元）享2顆30元優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富門市即日起至6月25日推出石安嚴選椒麻蛋（原單顆售價18元）享2顆30元優惠。圖／萊爾富提供
OKmart即日起至6月19日推出系列活動，OKAPP會員獨家享點＋金，使用OKpoint 500點＋11元可到門市兌換一顆阿薩姆紅茶茶葉蛋；OKmall雲端商城獨家團購，即日起至6月19日阿薩姆紅茶茶葉蛋30顆享優惠價370元（均價約每顆12元）。圖／OKmart提供
OKmart即日起至6月19日推出系列活動，OKAPP會員獨家享點＋金，使用OKpoint 500點＋11元可到門市兌換一顆阿薩姆紅茶茶葉蛋；OKmall雲端商城獨家團購，即日起至6月19日阿薩姆紅茶茶葉蛋30顆享優惠價370元（均價約每顆12元）。圖／OKmart提供

售價 消費者 茶葉蛋

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