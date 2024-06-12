達美甫開航台北-西雅圖 明年換A350-900載更多客人

台北-西雅圖航線今年暑假後將進入白熱化競爭，除了3家國籍空業者長榮、華航、星宇都直飛外，睽違7年重返台灣市場的美國籍航空業者達美航空也在6月7日宣布開航。4家業者共提供每周25班，超過2470個座位數。由於市場反應良好，達美航空也宣布此航線將從明年春天起改為A350-900執飛，較現行採用的A330-900neo增加了25個座位數，載貨量也更好。

目前台北-西雅圖航線的班機時間，達美航空是唯一提供白天出發的西行航班，抵達西雅圖時間為下午3時05分，讓旅客可無縫接軌當地時間，降低時差調整問題。達美也看好旅客抵達西雅圖後的轉機商機，提供每日超過160班從西雅圖飛出的航班，飛往全美與全球超過50個目的地，成為旅客自台灣出發後，赴美前往無直飛城市的最佳運具。

有別於長榮使用777或787直飛，華航、星宇採用A350系列機種直飛，達美目前所採用的A330-900neo所提供的座位數僅281名，但明年換機型後，則可容納306名旅客，較現有機型可提供的281座位數多出25席，顯見客運市場正在猛烈復甦。

載貨部分，達美貨運稱，A330-900最多可運載29個LD-3 / 6個PMC/P6P托盤，而A350-900最多可運載36個LD-3，以及6個PMC/P6P貨櫃；若改為A350直飛，則可載運36個LD-3，11個PMC/P6P貨櫃，大幅增加貨運量能。

另外，達美此航線也將在冬季班表時調整出發、抵達時間，冬季班表時自TPE出發時間提早為早上10：45分，抵達西雅圖為早上6：05分，方便旅客經西雅圖機場轉進美國的亞特蘭大、紐約、底特律、波士頓、奧斯汀、鳳凰城、達拉斯等美洲城市。