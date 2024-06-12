港泰四帥集結Montblanc限定店 大師傑作鋼筆小包領風潮

一個人的百周歲值得紀念，一個傑出的設計百年同樣值得慶賀。萬寶龍（Montblanc）旗下「大師傑作」（Meisterstück）系列今年正巧為100周年，品牌日前於香港太古廣場開設了「雪山木屋」期間限定店，邀請泰星Mew，港星張敬軒、柯煒林與胡子彤出席開幕，展現萬寶龍兼具藝文書寫、山岳探險的雙重面向，允文允武。

擁有健美身形、俊俏五官的泰星Mew Suppasit曾演出BL戲劇《與愛同居》因此廣受好評，IG帳號並有破600萬粉絲。每年都開演唱會的張敬軒則是超人氣歌星，包含像是《櫻花樹下》、《酷愛》都是熱門金曲；曾演出香港熱血棒球電影《點五步》的胡子彤，近日新作《九龍城寨之圍城》同樣廣受討論；曾演出《濁水漂流》獲金馬獎提名的新星柯煒林，在接受本報專訪時則以俏皮台語招呼，尤其近年在香港已是精品圈寵兒、後續看漲。

四人出席的「雪山木屋」期間限定店，主軸是向萬寶龍「大師傑作」（Meisterstück）系列的100周年致意。該系列原以書寫工具聞名，近年並推出皮件包款。現場並陳列為「大師傑作」100周年推出的全新The Origin書寫工具、紀念皮件與明星傳承Nicolas Rieussec限量計時碼表。同時雪山木屋的靈感則出自日前名導演魏斯安德森為萬寶龍拍攝的紀念短片，也帶出萬寶龍與白朗峰（Mont Blanc），以及白朗峰高度4810公尺的淵源。

現場並邀請香港人氣插畫家雷焯諾（Charlotte）帶人以鋼筆臨摹四格漫畫，重新領略手寫的童趣與感動，而展出商品亮點皮件則首推全新英倫綠色公事包、手提包與信差包，該綠色是品牌藝術總監Marco Tomasetta從1920年代資料中得到啟發，以噴槍手工塗抹於皮件表面誕生獨特視覺，並有149收納包、公文包、信差包、小型皮件等全系列。

值得一提的是，四位香港與泰國明星街不約而同背上小型包款，其中Mew身上的是具M Lock 4810鎖扣的Extreme 3.0信差包、斯文動感，胡子彤身上的包款同為Extreme 3.0信差包，但包型更為圓潤、形似近年精品圈大熱的馬鞍輪廓。張敬軒身上的則是英倫綠色信差包，帶有漸層的英倫書卷氣，柯煒林身上的「大師傑作」（Meisterstück）迷你購物袋則是100年紀念系列，拼接上宛如牛仔褲後口袋的綠色皮革並有著白朗峰的山稜立體剪影，整體俐落硬挺，並透過港泰四帥的殊異造型，帶出今年必備的小包風潮，已然熱切襲來。